Roşia Montană a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO

Peisajul cultural minier Roșia Montană a fost înscris marţi în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a anunţat Ministerul Culturii.

Decizia a fost luată, prin consens, de Comitetul Patrimoniului Mondial în cea de-a 44-a sa sesiune, extinsă, de la Fouzhou, China, ce se desfășoară online în perioada 16-31 iulie 2021.

