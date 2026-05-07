Romfilatelia și Poșta Română lansează o emisiune filatelică dedicată Dinastiei Regale a României

Romfilatelia și Poșta Română marchează împlinirea a 160 de ani de la sosirea în România a Regelui Carol I, moment care a pus bazele Dinastiei Regale și a deschis drumul către Constituția din 1866.

Pentru a celebra aceste repere istorice, Romfilatelia lansează o nouă emisiune filatelică intitulată „Dinastia Regală a României. Evenimente”, disponibilă în circulație începând cu 8 mai 2026. Emisiunea cuprinde patru timbre, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, un set de patru cărți poștale maxime și o mapă filatelică realizată în tiraj limitat.

Seria prezintă momente esențiale din istoria monarhiei române, de la venirea principelui Carol în 1866 până la activitatea actuală a Familiei Regale. Unul dintre elementele vizuale centrale este plicul „prima zi”, ilustrat cu „Ceremonia de Încoronare a Regelui Carol I, 10 mai 1881”.

Potrivit Romfilatelia, Familia Regală continuă să fie un reper de stabilitate în viața publică, cu peste 18.500 de angajamente oficiale în țară și în străinătate. Activitatea diplomatică recentă include reluarea Recepției Corpului Diplomatic în Sala Tronului, ceremonii de decorare și consolidarea legăturilor culturale și academice.

Repere Regale

Într-unul dintre timbrele cu valoarea de 16 lei apare fotografia Regelui Ferdinand Întregitorul alături de Regina Maria, surprinși la finalul Primului Război Mondial, în preajma Marii Uniri din 1918.

Un alt timbru, cu valoarea nominală de 6 lei, îi prezintă pe Regele Carol al II-lea și pe Regina‑Mamă Elena, fotografiați înaintea căsătoriei lor din martie 1921.

Cel de‑al doilea timbru de 6 lei ilustrează nunta Regelui Mihai I cu Regina Ana, la Atena, într-o fotografie datată 10 iunie 1948.

În cel de‑al doilea timbru cu valoarea de 16 lei sunt reprezentați Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, în ziua nunții lor, 21 septembrie 1996, la Lausanne.

Colița emisiunii reproduce Actul de Proclamare a Regatului, înfățișându-i pe Regele Carol I și Regina Elisabeta în anul încoronării lor ca suverani ai României, 1881.

