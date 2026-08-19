Cel mai mare și modern cămin studențesc din România a fost inaugurat la Timișoara, în cadrul Universității de Vest. Noul spațiu de cazare are 902 locuri, repartizate în 415 camere, și va putea fi folosit de studenți începând din luna octombrie, informează Agerpres.

Investiția, în valoare de peste 40 de milioane de euro, a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, și din veniturile proprii ale Universității de Vest din Timișoara. Căminul, situat pe strada Renașterii 24B, a fost construit în aproximativ doi ani.

Clădirea are o suprafață desfășurată de peste 30.000 de metri pătrați. Cele 415 camere sunt amenajate pentru câte două persoane și dispun de grup sanitar propriu. Studenții vor avea la dispoziție săli de lectură cu 418 locuri, spații pentru servirea mesei, bucătării, spălătorii și uscătorii, precum și o pistă de alergare și facilități adaptate persoanelor cu dizabilități.

Condiții mult mai bune pentru studenți

La inaugurare a participat premierul interimar al României Ilie Bolojan, care a comparat noile condiții de cazare cu cele din perioada în care era student la Timișoara.

„Amintindu-mi de condițiile din Căminul 15, îmi dau seama că lucrurile au evoluat foarte mult. Eram patru în cameră, grupurile sanitare și dușurile erau la capătul holului, iar ceea ce avem astăzi și ceea ce se întâmplă prin investițiile care se fac, atât din PNRR, cât și din bugetele guvernamentale, în mod cert aduc condiții mult mai bune pentru studenții universităților din România”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul interimar a evidențiat și rolul investițiilor în infrastructura universitară în creșterea atractivității și calității învățământului superior.

Investițiile în educație sunt pentru viitor

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, a arătat că instituția și-a extins considerabil capacitatea de cazare în ultimele decenii.

„În 1990, aveam 2.000 de locuri de cazare, iar acum avem 5.000 de locuri. Am avut multiple surse de finanțare, de la guvern, PNRR, fonduri europene. Avem 10.000 de studenți care vin anual în Timișoara din alte județe, aceștia sunt forța cu care Timișoara merge mai departe, asigurând forța de muncă în economie. Investițiile în educație sunt pentru viitor”, a afirmat rectorul UVT.

Noul cămin dispune și de sisteme moderne de climatizare, control al accesului și management al clădirii, locuri de parcare și spații pentru biciclete. Zona destinată servirii mesei însumează 1.072 de metri pătrați.

Studenții Universității de Vest din Timișoara vor putea beneficia de cele 902 noi locuri de cazare începând din această toamnă.

Foto credit: Facebook / Universitatea de Vest din Timișoara