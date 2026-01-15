Romfilatelia lansează prima emisiune din 2026 dedicată Zilei Culturii Naționale

Romfilatelia lansează joi prima emisiune din 2026 dedicată Zilei Culturii Naționale.

Momentul aduce un omagiu unor personalități reprezentative ale culturii române. Ediția din acest an îi evocă pe Andrei Mureșanu, Nicolae Iorga și Ștefan Luchian.

Emisiunea filatelică are o întreită semnificație: 210 ani de la nașterea autorului imnului național, Andrei Mureșanu, 155 de ani de la nașterea marelui istoric, Nicolae Iorga, și 110 ani de la trecerea la cele veșnice a pictorului Ștefan Luchian.

Pe lângă cele trei mărci poștale, emisiunea include un plic „prima zi”, un set de trei cărți poștale maxime dedicate colecționarilor de maximafilie și o mapă filatelică realizată într-un tiraj limitat.

Achziționarea se poate face din magazinele Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, precum și prin intermediul mediului online.

Foto credit: Facebook / Romfilatelia