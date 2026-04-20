Românii din Waterford au sărbătorit hramul parohiei alături de Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a slujit duminică în Parohia „Duminica Tomei și Sfântul Kevin de Gledalough” din Waterford.

Slujirea a fost prilejuită de serbarea hramului comunității, care de la 1 martie participă la sfintele slujbe într-o nouă biserică.

Preasfințitul Părinte Nectarie a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii a doua după Paști, subliniind că îndoiala Sfântului Apostol Toma nu este o slăbiciune, ci o expresie a unei căutări sincere și adânci a adevărului.

Această căutare îl conduce la întâlnirea personală cu Hristos Cel Înviat și la una dintre cele mai puternice mărturisiri de credință: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”.

Episcopul Irlandei și Islandei i-a îndemnat pe credincioși să transforme întrebările și frământările lor în pași spre o credință vie, lucrătoare și asumată.

La final, Preasfinția Sa i-a mulțumit părintelui paroh Ionuț Gorgan, care slujește și la misiunea de la Newcastle West, pentru bogata activitate pastorală.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei