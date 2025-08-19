Românii din Serbia vor avea o nouă biserică și un centru social

Românii din Serbia vor beneficia de o biserică nouă, paraclis episcopal și de un Centru Social Pastoral, care se vor construi în orașul Vârșeț, din estul țării vecine.

Luni, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a fost prezent pe șantierul Centrului Eparhial din Vârșeț, acolo unde au început lucrările la noua biserică. Edificiul va purta hramurile: „Sfântul Ioan Botezătorul”, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”.

În același timp, noul centru va fi pus sub oblăduirea Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și are ca scop sprijinirea activităților Episcopiei Daciei Felix pentru românii din Serbia.

Cei care doresc să sprijine lucrările la cele două obiective o pot face donând în următoarele conturi:

IBAN: RO41RNCB0075004895030422 – RON

IBAN: RO14RNCB0075004895030423 – EUR

IBAN: RS35340000001012076202 – RSD

Foto credit: Episcopia Dacia Felix