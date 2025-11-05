România respiră curat: Institutul Național de Sănătate Publică a lansat o campanie de prevenție a consumului de tutun

Institutul Național de Sănătate Publică a lansat la începutul lunii noiembrie o campanie de prevenire a consumului de tutun.

„România respiră curat” se desfășoară în lunile noiembrie și decembrie și are ca scop informarea și conștientizarea adolescenților despre impactul nociv al fumatului.

Conform Institutului de Sănătate Publică, pe glob, peste 8,7 milioane de oameni mor anual din cauza consumului produselor din tutun. Majoritatea acestor decese (7,4 milioane) sunt atribuite consumului direct de tutun, în timp ce restul de peste 1,3 milioane decese sunt atribuite expunerii la fumatul pasiv.

Tutunul a rămas un important factor de risc responsabil de povara cancerului la nivelul UE, cauzând peste un sfert din decesele provocate de această boală.

„Proporția adulților care utilizează regulat produse de vapat în România este de 1,7% (0,3% utilizatori zilnici și 1,4% utilizatori ocazionali), comparativ cu media UE de aproximativ 2,1%. În rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, prevalența utilizării regulate a țigărilor electronice (1,7%), este sub media UE de 2,7%”, transmite instituția.

Institutul Național de Sănătate Publică a subliniat că este necesară implicarea activă a părinților, cadrelor didactice, profesioniștilor din sănătate publică și autorităților locale, care pot acționa ca vectori de influență și susținere a comportamentelor sănătoase.

Materialele necesare pentru desfășurarea campaniei sunt disponibile pe site-ul oficial Institutului Național de Sănătate Publică.

