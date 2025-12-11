România a ajuns la 94% colectare a ambalajelor de băuturi în mai puțin de doi ani

România a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri ale ratei de colectare a ambalajelor din Europa, ajungând la o colectare de până la 94% a ambalajelor de băuturi în mai puțin de doi ani, datorită Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).

România este prezentată drept un model de succes în presa internațională, după ce Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a transformat radical modul în care sunt colectate ambalajele din plastic, sticlă și metal.

Cotidianul The Guardian notează că, de la implementarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), rata de colectare a ajuns la 94%, într-o țară care în urmă cu câțiva ani se afla constant pe ultimul loc în UE la reciclare. De la lansarea sistemului, în noiembrie 2023, românii au returnat 7,5 miliarde de ambalaje, ceea ce înseamnă peste 500.000 de tone de materiale reciclabile recuperate.

Sistem de reciclare popular

Potrivit cotidianului britanic, succesul sistemului este vizibil și la nivelul comunităților: satele și orașele sunt tot mai curate, iar oamenii folosesc constant punctele de returnare.

Aproximativ 90% dintre români au folosit sistemul cel puțin o dată, iar 60% îl folosesc regulat. În unele zone rurale, SGR oferă chiar un mic sprijin financiar gospodăriilor vulnerabile.

„În mai puțin de doi ani, sistemul a devenit un reper la nivel european, demonstrând că deșeurile pot fi transformate într-o resursă valoroasă prin cooperare și guvernanță bazată pe date certe”, a declarat Gemma Webb, CEO RetuRO, pentru The Guardian.

Exemplu de urmat

Europarlamentarul Virgil Popescu a organizat marți la Bruxelles o masă rotundă dedicată modelului românesc, în colaborare cu Centrul pentru Economie și Societate din București (CES).

La eveniment au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, experți din industrie și parteneri internaționali interesați să adopte bune practici similare.

„România a demonstrat că un sistem bine construit poate genera rezultate rapide și vizibile. Este un exemplu care merită replicat în toată Uniunea Europeană”, a afirmat europarlamentarul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Progres semnificativ

Datele analizate de CES arată că SGR România este, ca volum gestionat, al treilea cel mai mare sistem din UE, după Germania și Polonia, și primul la nivel global ca integrare completă (o administrare unică, proceduri standardizate și colectare simultană pentru PET, metal și sticlă).

Numai în primele zece luni ale anului 2025 au fost returnate 4,5 miliarde de ambalaje, o creștere de 62% față de anul precedent, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Deși sistemul se aplică momentan doar ambalajelor de băuturi — care reprezintă circa 5% din totalul deșeurilor din România — autoritățile și experții iau în calcul extinderea către alte tipuri de ambalaje, pentru a accelera tranziția către o economie circulară de impact asupra mediului înconjurător.

Foto credit: Facebook / RetuRO SGR