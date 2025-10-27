Un viitor sustenabil începe azi: România marchează Ziua Sustenabilității

România celebrează în 27 octombrie Ziua Sustenabilității, pentru a promova educația, responsabilitatea socială și principiile dezvoltării durabile la nivel național.

Ziua Sustenabilității în România a fost instituită prin Legea nr. 157/2023, la inițiativa Ambasadei Sustenabilității în România, în colaborare cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD). Propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților în data de 3 mai 2023.

Potrivit legii, cu acest prilej pot fi organizate activități educaționale, culturale și sociale prin care sunt promovate bunele practici în domeniul sustenabilității. De asemenea, autoritățile publice pot sprijini material și financiar acțiunile dedicate acestei zile.

În preambulul ediției din acest an, Asociația Sută la Sută Românesc și Tribuna Consumatorilor, în parteneriat cu Senatul României, DDD și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, au organizat conferința „Generația sustenabilă: Cum construim obiceiuri responsabile prin educație”. Aceasta s-a desfășurat sub sloganul „Un viitor sustenabil începe prin educarea tinerilor de azi”.

Obiective de dezvoltare durabilă

România marchează Ziua Sustenabilității în contextul angajamentului asumat față de Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Aceasta include cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) privind combaterea schimbărilor climatice, eradicarea sărăciei și protejarea mediului.

Ca stat membru al Organizației Națiunilor Unite și al Uniunii Europene, România a integrat aceste obiective în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă – orizont 2030, coordonată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului.

