În perioada 21–24 mai, români din trei orașe britanice vor avea acces la servicii consulare fără a se deplasa la Londra. Acțiunea este organizată de Consulatul General al României la Londra pentru sprijinirea comunității românești din jurisdicția sa.

O echipă consulară va ajunge la Peterborough, Norwich și Ipswich pentru organizarea unor consulate itinerante dedicate cetățenilor români din aceste zone. Programul anunțat include opriri la Peterborough în 21 mai, la Norwich în 22 mai și la Ipswich în 23 și 24 mai.

Potrivit reprezentanților instituției, inițiativa urmărește facilitarea accesului la servicii consulare pentru românii care locuiesc la distanță mare de capitala britanică și reducerea necesității deplasărilor la sediul consulatului din Londra.

Noutatea acestei ediții constă în utilizarea unei platforme digitale dezvoltate pentru eficientizarea programărilor și organizării activităților consulare. Cetățenii români interesați își pot rezerva locurile prin intermediul platformei dedicate.

Reprezentanții Consulatului General al României la Londra au subliniat că proiectul reflectă preocuparea autorităților române de a veni mai aproape de comunitățile din diaspora prin soluții adaptate nevoilor actuale și prin utilizarea instrumentelor digitale pentru creșterea accesibilității serviciilor consulare.

Termenul limită pentru înscriere este 17 mai 2026, ora 23:00, iar locațiile exacte în care se vor desfășura activitățile vor fi comunicate ulterior persoanelor înscrise.

