Sute de români din Sicilia s-au reunit la Festivalul Bucuriei pentru a celebra cultura română

Sute de români din Sicilia s-au reunit în localitatea Canicatti pentru a participa la Festivalul Bucuriei, eveniment dedicat culturii române din Italia.

Potrivit Episcopiei Italiei, cei prezenți au luat parte la un program artistic variat care a scos în evidență talentul interpreților.

Antonia Lipșa și Teodora Tarniceru (ambele în vârstă de 10 ani) au interpretat piese din repertoriul internațional modern, în timp ce Mihaela Bolog, Sandu Iulia Elena, Ana Chiribocea și Mariana Veliche i-au adunat pe români într-o horă tradițională.

Copiii din Palermo au prezentat, la rândul lor, piese din repertoriul românesc, iar elevii Școlii Parohiale din Ragusa au interpretat dansuri românești precum și un dans sicilian.

Nu în ultimul rând, copiii din Catania au realizat o coregrafie pe fundalul unei melodii românești recente despre trecerea timpului.

Cooperare româno – italiană

La eveniment au luat parte reprezentanții statului român, în frunte cu Carmen Axenie, consul-șef al Consulatului României la Catania.

De asemenea, din partea gazdelor, au participat primarul localității, Vincenzo Corbo, împreună cu trei consilieri locali.

Părintele paroh Ciprian Florentin Gavrlescu a oferit distincții preoților din regiunea Sicilia, precum și autorităților civile române și italiene prezente.

Foto credit: Episcopia Italiei

