Români și scandinavi convertiți din cinci țări au participat la Zilele Sf. Constantin Brâncoveanu în Regatul Danemarcei

Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” și Parohia Ortodoxă Română din Vejle-Kolding, Regatul Danemarcei, au organizat, în perioada 26-28 septembrie, o serie de manifestări liturgice și caritabile dedicate Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

La evenimente au participat, alături de clericii români din Episcopia Europei de Nord, credincioși români și scandinavi convertiți din cinci țări. Printre aceștia s-au numărat și consăteni ai Părintelui Episcop Macarie al Europei de Nord veniți din Spermezeu, jud. Bistrița Năsăud.

Manifestările au debutat vineri cu Taina Sfântului Maslu și Privegherea de noapte, urmate de Sfânta Liturghie în cinstea Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, Mitropolit al Țării Românești, contemporan și apropiat al Sf. Constantin Brâncoveanu.

Rugăciune și mărturisire ortodoxă

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a evocat jertfa și mărturisirea credinței celor doi mari martiri ai Ortodoxiei românești, subliniind legătura lor spirituală și importanța exemplului lor pentru generațiile actuale.

„Iată, nimic nu este întâmplător, totul este proniator, fiindcă cei doi sfinți, Constantin Brâncoveanu și Antim Ivireanul nu doar că au fost contemporani, ci au fost împreună-slujitori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos și au slujit împreună cu toată ființa lor Mântuitorului nostru Iisus Hristos și ne învață și pe noi, cei de astăzi, să-L slujim pe Domnul cu aceeași jertfelnicie, cu aceeași dragoste și cu aceeași dăruire”, a spus părintele episcop.

„Cum oare putem culege noi roadele duhovnicești, dacă nu trecem prin osteneala semănatului?”

Părintele episcop le-a oferit daruri copiilor și tinerilor români și danezi, încurajându-i să-și păstreze credința și curăția vieții.

Turneu de mini-fotbal

Sâmbătă s-a desfășurat Turneul de mini-fotbal, cu participarea mai multor echipe din cinci țări: Danemarca, Suedia, Norvegia, Germania și România.

Evenimentul sportiv a fost organizat în sprijinul băiețelului David al unei familii de români din Danemarca, care suferă de autism și are nevoie de o nouă intervenție medicală.

Echipa comunității parohiale românești din Stockholm a obținut Trofeul, în timp ce pe locul doi și trei s-au clasat echipele parohiilor din orașele daneze Aarhus și Vejle-Kolding.

Evenimentele s-au încheiat duminică tot cu rugăciune: Preasfințitul Părinte Macarie a sfințit altarul bisericii parohiale românești din Vejle Kolding și a oficiat Sfânta Liturghie.

În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotesit duhovnic pe Părintele Ioan Negruț de la Parohia românească din orașul danez Haderslev.

Manifestările duhovnicești și caritabile dedicate Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu în Regatul Danemarcei au ajuns anul acesta la a treia ediție.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord