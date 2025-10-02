Revista Theologia a Bisericii Greciei și-a aniversat centenarul printr-o conferință despre teologie și noile tehnologii

Revista Theologia a Bisericii Ortodoxe a Greciei și-a aniversat centenarul organizând, în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2025, Conferința Internațională „Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări antropologice, politice, economice, sociale și culturale”.

Lucrările conferinței s-au concentrat pe relația dintre teologie, societate și tehnologie în epoca actuală, cu accent pe provocările generate de inteligența artificială și de transformările digitale.

Evenimentul a beneficiat de prezența Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și a altor patru Întâistătători: Patriarhul Daniil al Bulgariei, Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și întregii Grecii, Arhiepiscopul Gheorghe al Ciprului și Arhiepiscopul Ioan al Albaniei.

Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, numeroși ierarhi din Bisericile Surori, clerici și cercetători au participat la ceremonia inaugurală, desfășurată în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, unde se află moaștele Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir.

Doar teologia poate da sens vieții

„Niciodată în istorie omenirea nu a cunoscut schimbări atât de radicale ale modului de viață ca în vremea noastră. Tehnologia redefinește politica, arta, relațiile personale și viața cotidiană”, a spus Patriarhul Ecumenic. Dar oamenii caută în continuare sensul autentic al vieții, pe care nicio tehnologie nu îl poate oferi, a subliniat Sanctitatea Sa.

Președintele Konstantinos Tasoulas a vorbit despre contribuția pe care teologia o poate aduce la dezbaterea publică despre privind tehnologia.

Inteligența artificială nu poate da sens lumii, poate doar să proceseze informația din lume, a spus oficialul. „Nu o demonizăm însă: ea este o realizare remarcabilă, de la care așteptăm să slujească binele printr-un dialog rodnic între teologie și tehnologie”.

Tehnologia nu influențează veșnicia

Arhiepiscopul Ieronim al Atenei a subliniat anumite atitudini insuflate de utilizarea tehnologiei, care pot conduce la devalorizarea persoanei umane.

„Chiar și atunci când o folosim pentru bine, ea ne obișnuiește să privim oamenii și societatea prin prisma vitezei și a eficienței. Tehnologia pe care o cunoaștem s-a dezvoltat în cadrul capitalismului și poartă inevitabil scopurile acestuia: prioritatea profitului”, a avertizat Întâistătătorul Bisericii Greciei.

„Omul nu este nici mașină, nici produs, ci chip al lui Dumnezeu. Măsura rămâne întotdeauna omul. Tehnologia poate schimba istoria lumii, dar nu are putere asupra veșniciei”, a subliniat Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și Întregii Grecii.

Conferința a prilejuit mai multe evenimente conexe, între care vernisajul Expoziției „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir în Balcani”, unde sunt prezentate panouri fotografice și informative și despre Biserica „Sfântul Dimitrie” din Suceava, Mănăstirea Căldărușani din jud. Ilfov și Biserica „Sf. Dumitru” – Poștă din București.

Distincție oferită de Patriarhia Română

Miercuri, în ultima zi a conferinței, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii și delegatul Patriarhului României la eveniment, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Teologia ortodoxă este chemată să dea mărturie despre perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean, care accentuează valoarea și unicitatea persoanei umane, importanța comuniunii de iubire dintre Dumnezeu și om și sfințenia creației”, le-a transmis Părintele Patriarh Daniel participanților.

„Conform teologiei ortodoxe, tehnologia nu constituie în sine un pericol, ci este darul lui Dumnezeu pentru om. Aceasta devine însă problematică, atunci când nu slujește omului, ci tinde să îl înlocuiască, când eficiența, controlul și utilitarismul tehnologic sunt absolutizate în detrimentul valorilor libertății, demnității și spiritualității persoanei umane.”

Cu același prilej, Preasfințitul Părinte Visarion a înmânat revistei Theologia Diploma cu medalie a Anului Centenar al Patriarhiei Române, acordată de Patriarhul României.

Manifestările s-au încheiat cu un concert festiv organizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei la Palatul Culturii din Tesalonic.

Conferința Internațională „Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări antropologice, politice, economice, sociale și culturale” organizată de revista Theologia a Bisericii Ortodoxe a Greciei a ajuns anul acesta la a doua ediție.

Sursa foto: Facebook / Episcopia Tulcii (deschidere articol)