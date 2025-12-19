Revista „Binele de știut”: Noiembrie 2025

Evenimentul central al lunii noiembrie a fost prima celebrare a hramului Catedralei Naționale, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Slujba, la care au participat numeroși credincioși din întreaga țară, a fost condusă de trei episcopi, iar cuvântul de binecuvântare de la final a fost rostit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

Articole dedicate Catedralei Naționale;

Galerii foto de la evenimente importante;

Sfințiri, hramuri și predici ale ierarhilor;

Cele mai apreciate materiale grafice din luna noiembrie;

Noutăți din diaspora ortodoxă;

Și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

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