RetuRO lansează un proiect-pilot pentru colectarea ambalajelor SGR în spațiul public

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), anunță lansarea unui proiect-pilot în București. Inițiativa presupune montarea unor compartimente speciale pe coșurile de gunoi municipale, unde trecătorii pot lăsa ambalajele SGR – sticle, PET-uri sau doze.

Acestea vor putea fi ulterior preluate de persoanele interesate să le returneze și să recupereze valoarea garanției.

„Noile sisteme instalate le oferă cetățenilor din parcuri, zone de promenadă sau alte spații fără puncte de returnare în apropiere o alternativă simplă pentru a lăsa ambalajele SGR. Ele pot fi apoi colectate facil de cei care doresc să recupereze garanția de 50 de bani, fără a afecta curățenia spațiilor publice”, se precizează în comunicatul citat de agenția Agerpres.

Proiectul este inspirat de modele deja aplicate în state precum Țările de Jos și Irlanda. În prima etapă, acesta se desfășoară în parcurile Kiseleff și Bazilescu, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, agenția Oxygen și Asociația CSR Nest. În perioada următoare, inițiativa va fi extinsă și în alte sectoare ale Capitalei, prin colaborare cu autoritățile locale.

„Inițiativa pe care o lansăm astăzi nu este doar o soluție practică pentru colectarea ambalajelor, ci și o formă de solidaritate, exprimată prin gesturi simple de zi cu zi. Ea arată angajamentul nostru de a răspunde unor nevoi reale din comunitate și de a oferi fiecăruia șansa de a contribui, firesc, la binele comun”.

„Fiecare ambalaj lăsat într-un compartiment special devine un pas conștient către o economie circulară, adaptată realităților sociale în care trăim”, a declarat Anca Marinescu, Corporate Affairs & Communication Manager RetuRO.

Cine este RetuRO

RetuRO este compania desemnată să administreze Sistemul de Garanție-Returnare la nivel național, cel mai amplu proiect de economie circulară implementat până acum în România. Rolul său este de a colecta și recicla ambalajele de băuturi din plastic, sticlă și metal, asigurându-se că acestea reintră în circuitul de producție și nu ajung la groapa de gunoi.

Organizația funcționează pe principiul non-profit, toate veniturile fiind reinvestite în operarea și dezvoltarea SGR. RetuRO colaborează cu producători, comercianți, autorități și organizații din domeniul reciclării, pentru a construi un sistem funcțional și transparent, care să încurajeze comportamente responsabile și să reducă impactul asupra mediului.

Compania a fost înființată de un consorțiu format din trei trei asociații private reprezentative pentru anumite sectoare economice:

Asociația Berarii României pentru Mediu (aproximativ 30% din acțiuni).

Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (aproximativ 30%).

Asociația Retailerilor pentru Mediu (aproximativ 20%)

Statul român, reprezentat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are aproximativ 20% din acțiuni.

Foto credit: Facebook / RetuRO SGR