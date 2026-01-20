Responsabilii de personal din Biserica Ortodoxă Română au discutat gestionarea resurselor umane în noul context legislativ

Responsabilii cu personalul din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române situate în interiorul granițelor țării s-au reunit marți la Centrul Cultural-Misionar „Familia” al Patriarhiei Române din Pantelimon, județul Ilfov, pentru a discuta despre gestionarea resurselor umane în contextul noilor reglementări legislative și al tranziției la platforma Reges Online.

Reuniunea, intitulată „Legalitate, specificitate și responsabilitate în activitatea compartimentelor de Personal-Resurse Umane din cadrul Bisericii Ortodoxe Române”, a fost prezidată de Pr. Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal.

Părintele vicar administrativ patriarhal a transmis un mesaj din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Expresie a colaborării Biserică-Stat

„Biserica Ortodoxă Română este chemată să își împlinească misiunea într-un cadru juridic, social și tehnologic aflat într-o continuă schimbare”, a transmis Patriarhul României.

„Respectarea legilor statului, cu afirmarea și menținerea tradiției și specificului bisericesc, nu este doar o obligație juridică, ci și o expresie a cooperării Bisericii cu Statul și a bunei mărturii creștine în spațiul public.”

Preafericirea Sa a menționat că „legislația muncii este amplă și are un dinamism specific, menit să țină un echilibru între interesele instituționale ale angajatorului și demnitatea umană a angajatului” și a subliniat că noile modificări legislative introduc atât instrumente digitale noi, cât și un grad sporit de responsabilitate pentru cei care operează datele privind personalul.

„Acest proces presupune un efort sporit, o atenție mai mare la detalii și o asumare clară a acurateței și corectitudinii datelor introduse”, a transmis Părintele Patriarh Daniel.

Munca de personal, discretă, dar importantă

Preafericirea Sa a subliniat importanța muncii responsabililor cu personalul, „adesea discretă, puțin vizibilă”, dar cu „consecințe directe asupra bunei funcționări a instituțiilor bisericești”.

„Rigoarea administrativă, respectarea termenelor și corectitudinea informațiilor nu sunt simple formalități, ci expresii ale grijii față de oameni și față de instituția pe care o slujim”, a mai subliniat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Schimbări legislative

La eveniment au participat specialiști de la Inspecția Muncii și din mediul universitar.

Părintele Ionuț Gabriel Corduneanu a explicat în ce constau schimbările legislative în domeniul resurselor umane: cerințe noi legate de normarea timpului de lucru, de cumulul de funcții, de respectarea timpului de odihnă și de modul de încadrare a personalului clerical și auxiliar de cult.

Actuala legislație a muncii urmărește limitarea suprasolicitării și subliniază importanța echilibrului dintre muncă și odihnă.

„Este necesar ca aplicația Reges Online, care a înlocuit Revisalul, să fie implementată cu atenție, cu responsabilitate și valorificată la potențialul ei, pentru că oferă resurse importante atât pentru angajatori, cât și pentru angajați”, a subliniat părintele vicar administrativ patriarhal.

Analiza va fi prezentată Sfântului Sinod

Întâlnirea va conduce la o analiză a practicilor legate de personal în eparhii, „pentru a ajunge la niște concluzii unitare, corecte, legale și care să fie în interesul atât instituțional, cât și pentru ca angajații să își poată desfășura cât mai propriu și cu respectarea demnității umane munca”, a adăugat părintele vicar administrativ patriarhal.

După o analiză care va include și un dialog cu Secretariatul de Stat pentru Culte, concluziile vor fi prezentate în ședințele ulterioare ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu