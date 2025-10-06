Prima mănăstire de tradiție românească din Occident a fost resfințită

Un sobor de ierarhi a oficiat duminică slujba de sfințire a lucrărilor de reînnoire și a picturii murale a Mănăstirii „Buna Vestire” din Rosiers, prima mănăstire de tradiție românească din Occident.

Soborul a inclus trei ierarhi: Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, și Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei.

Slujba de sfințire a vizat lucrările de restaurare ale sfântului lăcaș și pictura murală realizată în tehnica acrilic de o echipă de iconografi coordonată de pictorul Marian Hulașu.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre porunca iubirii vrăjmașilor, subliniind profunzimea acesteia:

„Porunca iubiți pe vrăjmașii voștri pare ușoară atunci când o auzim, dar devine grea când trebuie să o împlinim. Cum să-i iubești pe cei care te nedreptățesc sau îți iau avutul dobândit prin muncă cinstită? Și totuși, Dumnezeu ne cere să-i iubim, așa cum El ne iubește pe noi. A aprofunda această poruncă înseamnă să înțelegi că nu lungimea cuvântului aduce folos, ci puterea lui de a ajunge la inimă”.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și-a exprimat, totodată, bucuria reîntâlnirii, după 35 de ani, cu comunitatea românească din Rosiers, pe care a păstorit-o la începuturile sale:

„Mă bucur că, iată, după mai bine de 30 de ani, aici se face o pravilă mănăstirească după rânduiala mănăstirilor noastre din țară”.

Mănăstirea „Buna Vestire” din Rosiers, fondată în 1991, reprezintă primul așezământ monahal românesc din Occident. Aceasta a fost reorganizată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, în perioada studiilor sale de doctorat în Franța, cu sprijinul mai multor familii românești din zonă.

De-a lungul anilor, așezământul a devenit un loc de rugăciune, dar și un simbol al unității și credinței românilor din diaspora.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului