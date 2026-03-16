Republica Moldova: PS Veniamin a sfințit două troițe dedicate eroilor români

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sfințit duminică două troițe dedicate eroilor români aflate în Cimitirul Eroilor, din satul Feștelița, din Republica Moldova.

PS Veniamin a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Ioan cel Nou”, unde a vorbit despre Sfânta Cruce ca „izvor de putere, smerenie și mântuire”.

Episcopul a îndemnat la asumarea Crucii ceea ce presupune o alegere conștientă de a ne raporta la Dumnezeu.

De asemenea, ierarhul a subliniat înțelesul duhovnicesc al rânduirii Duminicii Sfintei Cruci la mijlocul Postului Mare.

Potrivit Preasfinției Sale, Sfânta Cruce transcende suferința, devenind simbolul biruinței și al Împărăției Cerurilor, o armă spirituală și calea certă spre mântuire.

Să ne asumăm purtarea Crucii

Astfel, PS Veniamin i-a îndemnat pe credincioși să își asume încercările vieții cu demnitate și responsabilitate. Doar înfruntând provocările lumii actuale cu această rigoare duhovnicească, aceștia vor putea cunoaște bucuria autentică și prezența vie a lui Dumnezeu în existența lor cotidiană.

La finalul Sfintei Liturghii, în prezența cetățenilor și a oficialităților locale, ierarhul a sfințit troițele dedicate eroilor români.

Cele două monumente au fost donate de către părintele Constantin Necula, în calitate de președinte al Asociației Astra.

Cu această ocazie, PS Veniamin a oficiat și Slujba Parastasului pentru eroii care au mormântul această localitate.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud

