Reprezentantul minorității române în Parlamentul de la Budapesta s-a mutat la Domnul: Mesajul Episcopului Siluan al Ungariei

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a transmis un mesaj de condoleanțe sâmbătă, după ce domnul Traian Cresta (1947-2025), Purtătorul de Cuvânt al Minorității Române în Parlamentul de la Budapesta, s-a mutat la cele veșnice.

„Și-a adus partea sa de contribuție la intensificarea relațiilor și schimburilor comerciale între cele două țări, cât și la posibilitatea de a trece liber granița, prin aplicarea Tratatului Schengen, între România și Ungaria, de la începutul acestui an, 2025”, amintește ierarhul, care încheie afirmând că se roagă pentru sufletul acestui vrednic fiu duhovnicesc.

Mesaj integral:

Domnul Traian Cresta (1947-2025), Purtătorul de Cuvânt al Minorității Române în Parlamentul de la Budapesta, s-a mutat la cele veșnice!

Cu multă tristețe și părere de rău am aflat despre vestea plecării din această lume și mutarea la cele veșnice a Domnului Traian Cresta, Purtătorul de Cuvânt al Minorității Române în Parlamentul de la Budapesta, aflat în această funcție la cel de-al treilea mandat, după ce, vreme de 15 ani, între 1999-2014, a fost Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU).

Născut în mijlocul comunității românești din Ungaria, în localitatea Bătania (Battonya), foarte aproape de granița cu România, dar și de orașul Arad, Domnul Traian Cresta a avut întotdeauna simțul necesității de a lucra pentru binele comunității românești, din care se trăgea și pentru menținerea identității naționale, culturale, spirituale și lingvistice a acesteia.

Astfel, pe lângă realizările din plan personal și profesional, a știut să surprindă momentele importante de schimbare din viața Ungariei și României, dar și din întreaga Europă și s-a implicat, în mod determinant, pentru sprijinul orașului său natal, Bătania, în slujba căruia mulți ani a fost Consilier în Consiliul Local (1990-1998), dar și Viceprimar (2002-2014), reușind să facă multe lucruri deosebite pentru acesta, cum a fost deschiderea unui punct de frontieră temporar, iar mai apoi permanent, între România și Ungaria, care există până în ziua de astăzi, construirea, dotarea și dezvoltarea unei Școli Generale și Grădinițe Românești moderne, la Bătania, la care s-a îngrijit să aducă și cadre didactice competente, sprijinul față de biserica ortodoxă românească din Bătania, unde, cu ajutorul Episcopiei Aradului, din acea vreme, a reușit să aducă un prim Preot misionar la românii din Ungaria, în persoana Părintelui Ilie Ciocan, dar și să sprijine, ulterior, nevoile de restaurare majore ale bisericii românești din Bătania, rezolvarea problemei unei case parohiale pentru Preotul Paroh de acolo, dar și construirea, în întregime, a unui nou Centru, sau Case Comunitare Românești la Bătania, în imediata apropiere a bisericii, care a fost inaugurată în timpul vieții sale, în anul trecut.

De asemenea, ca și Președinte al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, iar mai apoi ca Purtător de cuvânt al acestora în Parlamentul de la Budapesta, dar și ca membru în Comisiile Mixte de Dialog între România și Ungaria, Domnia sa a lucrat mult și s-a străduit pentru obținerea cât mai multor drepturi pentru minoritatea românească, din care făcea parte, dar și pentru alte minorități, prin lege, împreună cu colegii săi, Purtători de Cuvânt, din Parlamentul Ungariei.

Și-a adus partea sa de contribuție la intensificarea relațiilor și schimburilor comerciale între cele două țări, cât și la posibilitatea de a trece liber granița, prin aplicarea Tratatului Schengen, între România și Ungaria, de la începutul acestui an, 2025.

De asemenea, a cultivat întotdeauna bune relații, de sprijin și respect reciproc, cu Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei, cu preoții și conducerea acesteia.

Acum, la ceas de vremelnică despărțire, mulțumind Bunului Dumnezeu pentru toată lucrarea pe care a desfășurat-o, spre binele comunității românești din Ungaria și pentru contribuția sa la îmbunătățirea și întărirea relațiilor dintre cele două țări și popoare, Îl rugăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să îi ierte păcatele pe care, ca un om, le va fi făcut și el în această lume și să așeze sufletul său în Împărăția Cerurilor, dimpreună cu strămoșii săi și cu toți cei care din veac I-au bineplăcut Lui!

Condoleanțe familiei sale îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit!

Cu părintești condoleanțe și cu rugăciuni înălțate către Bunul Dumnezeu, pentru odihna sufletului său,

† Siluan,

Episcopul Ortodox Român al Ungariei