Reprezentanții Patriarhiei Române au participat la întâlnirea Comitetului Ortodox pe lângă Uniunea Europeană

Reprezentanții Patriarhiei Române pe lângă Uniunea Europeană, părinții Sorin Șelaru și George Vâlcu, au participat marți la întâlnirea Comitetului Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale (CROCEU), desfășurată la Centrul Ortodox Ambiorix din Bruxelles.

Întâlnirea a avut ca scop consolidarea cooperării între Bisericile Ortodoxe locale și promovarea valorilor creștine în spațiul european.

Dialog și cooperare ortodoxă

Ședința s-a desfășurat sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Atenagoras, Mitropolitul grec al Belgiei și Exarh al Țărilor de Jos și Luxemburgului (Patriarhia Ecumenică), și a reunit reprezentanți ai Patriarhiilor Ortodoxe prezente la instituțiile europene.

Discuțiile au vizat modalități de consolidare a prezenței și mărturiei Bisericii Ortodoxe în Uniunea Europeană, în special în perspectiva viitoarei Reuniuni la nivel înalt organizate de Comisia Europeană în temeiul articolului 17 din Tratatul de la Lisabona, care prevede un dialog regulat între instituțiile europene și Bisericile locale.

Reprezentanții Bisericilor Ortodoxe locale au reafirmat dorința de a lucra împreună pentru binele comun al Europei, prin mărturisirea valorilor spirituale și etice creștine.

De asemenea, membrii CROCEU s-au rugat pentru pace în Orientul Mijlociu, pentru protejarea populațiilor civile și pentru sprijinirea comunităților creștine din regiunile afectate de conflict.

Scurt istoric

Reprezentanța Patriarhiei Române la Bruxelles a fost înființată în anul 2007, ca expresie a deschiderii și responsabilității europene a Bisericii Ortodoxe Române, precum și ca răspuns la interesul Uniunii Europene pentru dialogul cu Bisericile locale, consfințit ulterior prin Tratatul de la Lisabona.

Printre obiectivele principale ale Reprezentanței se numără monitorizarea politicilor europene în domenii de interes pentru Biserică, promovarea dialogului dintre Patriarhia Română și instituțiile UE și informarea publicului asupra inițiativelor europene relevante pentru viața socială, educațională și morală.

Foto credit: Mitropolia Belgiei și Exarhatul Țărilor de Jos și Luxemburgului (Patriarhia Ecumenică)