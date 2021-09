Reprezentanţii ASCOR şi-au pomenit înaintaşii. „Suntem chemați să fim urmași ai lucrării lor”

Membrii ASCOR adormiţi în Domnul au fost pomeniţi sâmbătă la Biserica Sfântul Nicolae – Ghica Paraclis Universitar, Bucureşti. Parastasul a fost oficiat, după Sfânta Liturghie, de pr. Iancu Sarmis, în prezenţa reprezentanţilor ASCOR care participă la consfătuirea naţională organizată în capitală.

„Suntem chemați să fim urmași ai lucrării lor pentru că doar astfel vom putea valorifica ceea ce ei au sădit de-a lungul timpului în inima tinerilor de azi și de mâine”, a declarat pentru Agenţia de ştiri Basilica Elisabeta Chiriac, secretar ASCOR – filiala Constanța.

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși din România a fost fondată pe 14 iunie 1990 la București cu binecuvântarea Sfântului Sinod, la inițiativa unor studenți și doctoranzi de la diferite facultăți.

„Ne-am bucurat că am avut ocazia să luăm parte la slujba de parastas pentru pomenirea foștilor membrii ASCOR care au adormit întru Domnul. (…) La redactarea pomelnicului un rol important l-au avut filialele ASCOR, dar și foști membri care sunt încă apropiați de misiunea ASCOR. Nădăjduiesc ca acest pomelnic să fie actualizat de următoarele generații, dar și ca slujba de parastas să fie reluată anual de către fiecare filială, dar și în cadrul evenimentelor naționale de mare importanță”, a declarat pentru Agenţia de ştiri Basilica Cristian Chesaru, președinte ASCOR Bucureşti.

Grigorie Pîjîn, vicepreședinte ASCOR Iaşi, a precizat că legăturile de prietenie nu sunt limitate la anii facultății sau la implicarea în acțiuni de voluntariat, ci continuă prin rugăciune și după trecerea în veșnice.

„Slujba de pomenire ne oferă un prilej de comuniune cu vechii ascoreni, simțind responsabilitatea de a duce mai departe moștenirea ASCOR”, a spus Grigrie Pîjîn.

Organizația a împlinit în data de 14 iunie 30 de ani de existență.

„În toţi aceşti ani am arătat că nu suntem indiferenți față de moștenirea înaintaşilor, că am rămas într-o legătură care străbate fruntariile acestei vieți, că într-adevăr iubirea este mai tare decât moartea. Noi dorim ca legăturile pe care le creăm între noi în această asociație să dăinuiască veșnic, de aceea am căutat ca și în cadrul acestui parastas să-i pomenim pe cei care au fost membrii ASCOR de-a lungul anilor și care nu sunt uitați de noi, ci sunt vii nu doar în memoria noastră, ci veșnic vii în Hristos”, a precizat Andrei Chețan, președinte ASCOR filiala Cluj – Napoca.

Consfătuirea Națională a Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români desfăşoară la Facultatea de Teologie din București (FTOUB) în perioada 10-12 septembrie 2021.

ASCOR are un caracter național, cu filiale în toate centrele universitare din țară: Sibiu, Craiova, Alba-Iulia, Oradea, Timișoara, Baia-Mare, Iași, Suceava, Bacău, Galați, Constanța, Tulcea etc.

Foto credit: Basilica.ro/Raluca Emanuela Ene