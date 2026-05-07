În istoria Bisericii noastre se aud pașii lui Dumnezeu: Recunoștință pentru dascăli din partea unui olimpic la Religie

Claudiu-Valentin Ionică, elev în clasa a XI-a la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” al Mănăstirii Neamț, a transmis un gând după câștigarea Premiului I la Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și licee teologice – disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

„Acest premiu câștigat la Olimpiada Națională reprezintă pentru mine o confirmare că în istoria Bisericii noastre se aud pașii lui Dumnezeu”, a spus tânărul într-un scurt mesaj video.

„Mulțumesc profesorilor și școlii, care m-au format și m-au îndrumat pe acest drum al succesului!”

Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a Arhim. Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia-Neamț și cadru didactic la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”, unde predă disciplinele Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericii Universale, Catehetică și Omiletică.

Patru premii naționale în ultimul deceniu

Arhimandritul a afirmat că rezultatele tânărului se datorează în primul rând binecuvântării lui Dumnezeu, dar și eforturilor depuse de elev.

„Performanța deosebită și din acest an școlar încununează seriozitatea studiului, pasiunea pentru cercetarea istoriei bisericești și frumusețea unei formări duhovnicești autentice”, a transmis Arhim. Mihail Daniliuc.

În cei 11 ani de activitate didactică a părintelui arhimandrit la catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române a seminarului, au fost obținute patru Premii I la nivel național și un Premiu II.

Aceasta „confirmă tradiția de excelență a Seminarului Teologic Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, instituție care continuă să formeze caractere, conștiințe și slujitori ai Bisericii și ai neamului românesc”, subliniază egumenul Schitului Vovidenia-Neamț.

Părintele arhimandrit i-a transmis mulțumiri părintelui profesor Viorel Laiu, directorul seminarului, pentru condițiile excelente create pentru formarea elevilor și l-a felicitat pe elevul premiant.

Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă pentru clasele IX-XII s-a desfășurat anul acesta în Episcopia Caransebeșului.

Foto credit: Facebook / Mihail Daniliuc