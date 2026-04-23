Olimpiada Națională de Religie pentru seminarii și licee teologice se desfășoară la Tulcea

Etapa Națională a Olimpiadei de Religie pentru seminarii și licee teologice se desfășoară în aceste zile la Tulcea.

Deschiderea festivă a evenimentului a avut loc marți seară la Teatrul „Jean Bart” din municipiu, unde au luat cuvântul organizatorii și reprezentanții concursului.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a subliniat că tinerii participanți la olimpiadă sunt mesageri ai Evangheliei.

„E o bucurie deosebită pentru Tulcea, că iată, după exact 20 de ani, să găzduiască din nou această manifestare deosebită și a Bisericii, dar și a școlii românești”.

„Așa cum este tradiția, am început cu un frumos Te Deum în Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra profesorilor și elevilor participanți”.

Festivitatea a inclus un moment muzical susținut de corul seminarului tulcean și un recital oferit de elevi ai Liceului de Arte „George Georgescu”.

Formare intelectuală și spirituală

Cătălin Pîslaru, Inspector general pentru disciplina Religie în Ministerul Educației, a spus: „Sfântul Ioan Casian evidenția în scrierile sale că adevărata învățătură este cea care te face să devii mai om, mai smerit, mai plin de iubire. Cu siguranță, voi sunteți dintre cei care stăpânesc adevărata învățătură. Vă privesc pe voi, tinerii noștri de la seminarele teologice din întreaga țară, și văd lumina unei chemări care depășește granițele unor pagini de manual”.

Părintele Constantin Andrei, de la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale, este delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment.

„În contextul general al unui învățământ laic, care accentuează adesea formarea intelectuală în detrimentul formării duhovnicești și morale, învățământul teologic corelează formarea intelectuală cu formarea spirituală, cu trăirea liturgică și practică a credinței”, a spus părintele inspector patriarhal, pentru Trinitas TV.

În perioada 21-24 aprilie, 108 elevi din 27 de județe participă la Olimpiada de Religie pentru seminarii și licee teologice. Programul competiției include, pe lângă probele de examen, și momente liturgice, activități culturale, între care o excursie în Delta Dunării și vizite la obiective reprezentative ale jude­țului Tulcea. Festivitatea de premiere va avea loc vineri, la Palatul Copiilor.

Foto credit: Episcopia Tulcii