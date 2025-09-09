Reconstituiri istorice, pe 13 și 14 septembrie la Castrul Roman Jidova de la Câmpulung, sit în patrimoniu UNESCO

Festivalul „Transalutanus Fest. La porțile imperiului”, ediția a V-a, are loc pe 13 și 14 septembrie la Castrul Roman Jidova din Câmpulung, sit inclus în patrimoniul UNESCO.

Evenimentul este organizat de Asociația Historia Renascita în parteneriat cu Muzeul Județean Argeș, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Argeș potrivit Agerpres.

Deschiderea oficială este programată pentru vineri, 13 septembrie, ora 12:00, iar timp de două zile publicul va putea participa la numeroase activități de reconstituire istorică.

Potrivit organizatorilor, membrii Historia Renascita vor aduce la viață scene din perioada daco-romană, atât din viața civilă, cât și din cea militară.

Dacii și romanii

Programul include:

prezentări și demonstrații militare,

lupte de gladiatori,

dansuri antice,

ateliere interactive de fierărie, pielărie, țesătorie, numismatică și tir cu arcul.

Momentul de vârf al primei zile va fi reconstituirea unei lupte inspirate din marile conflicte daco-romane.

Duminică, 14 septembrie, festivalul continuă cu noi activități, urmând ca în cursul serii să aibă loc închiderea oficială.

„Castrul Roman Jidova, monument UNESCO, este cel mai important punct de apărare de pe limesul transalutan și cea mai bine păstrată fortificație romană de acest tip de pe teritoriul actual al României”, precizează Consiliul Județean Argeș, unul dintre organizatori.

Foto credit: Historia Renascita / Facebook.com