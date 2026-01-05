Recomandări de la Jandarmerie pentru sărbătoarea Bobotezei

Jandarmeria Capitalei le recomandă credincioșilor care vor participa la evenimentele prilejuite de Bobotează să adopte un comportament civilizat, să fie atenți la bunurile personale, iar părinții să-i supravegheze cu atenție sporită pe copii.

Într-un comunicat transmis luni Agenției Naționale de Știri Agerpres, Jandarmeria anunță că, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranță în Capitală.

Pentru a veni în sprijinul celor prezenți la această importantă sărbătoare religioasă, se vor institui dispozitive de ordine și siguranță publică, astfel încât să fie evitate aglomerările de persoane sau alte incidente, transmit reprezentanții instituției.

Pentru evenimentele religioase de la Catedrala Patriarhală, accesul credincioșilor se va face atât dinspre Piața Unirii, cât și dinspre Strada 11 Iunie, participanții urmând să fie îndrumați și de Voluntarii „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor, Jandarmeria Capitalei adresează participanților următoarele recomandări:

să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile jandarmilor;

să fie atenți la bunurile personale, pentru a nu deveni victime hoților de buzunare;

să supravegheze cu atenție sporită copiii;

dacă sunt martorii unor fapte antisociale, să apeleze cu încredere la cea mai apropiată patrulă de jandarmi sau la numărul de urgență 112.

Slujbele de la Catedrala Patriarhală încep marți de la ora 08:30. Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

De la 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare).

La Patriarhie au fost pregătiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare. Apa sfințită va fi distribuită în sticle de 0,5 l la Baldachinul Sfinților.

Foto credit: Arhiva Basilica .ro / Raluca Ene