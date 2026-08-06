Omul nu este destinat întunericului păcatului, ci luminii Împărăției lui Dumnezeu, a spus PS Paisie Sinaitul

„Schimbarea la Față a Domnului ne amintește că omul nu este destinat întunericului păcatului, nici închiderii în limitele unei existențe trecătoare, ci luminii Împărăției lui Dumnezeu”, a subliniat joi Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a explicat că Schimbarea la Față a Domnului nu reprezintă o schimbare a Persoanei lui Hristos, ci descoperirea slavei Sale dumnezeiești înaintea ucenicilor.

„Când Evanghelia spune că Domnul S-a schimbat la față înaintea lor (Matei 17, 2), nu înseamnă că El a devenit atunci ceea ce nu fusese mai înainte. Fiul lui Dumnezeu nu primește pe Tabor o slavă nouă și nici nu dobândește ceva ce nu avea din veșnicie”.

„Lumina Taborului luminează întunericul Golgotei, iar Crucea ne împiedică să privim slava lui Hristos ca pe o simplă manifestare de putere. Numai împreună ele descoperă adevărul deplin al lui Dumnezeu, Care este iubire”, a afirmat episcopul vicar patriarhal.

„Nu este suficient să privim lumina”

Referindu-se la glasul Tatălui auzit pe Tabor, ierarhul a arătat că acesta este și o chemare adresată fiecărui credincios.

„Nu este suficient să privim lumina; trebuie să ascultăm glasul Celui care este Lumina lumii. Nu este suficient să admirăm frumusețea lui Hristos; suntem chemați să-I urmăm calea, inclusiv calea Crucii”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat că experiența Schimbării la Față nu îi îndepărtează pe oameni de lume, „ci ne întoarce în lume cu o inimă schimbată”.

Chemarea omului la transfigurare

Episcopul vicar patriarhal a arătat că praznicul Schimbării la Față descoperă nu doar slava lui Hristos, ci și vocația omului de a se împărtăși din această lumină.

„Privind doar spre cele trecătoare, sufletul se întunecă; privind spre Hristos, omul începe să primească lumina Lui”.

„Să Îl rugăm, așadar, pe Domnul slavei, Cel Care S-a schimbat la Față pe muntele Tabor înaintea ucenicilor Săi, să ne învrednicească și pe noi de lumina Sa cea neînserată, ca, trecând prin toate încercările vieții acesteia, să ajungem părtași ai slavei Învierii Sale”, a spus la final PS Paisie Sinaitul.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro