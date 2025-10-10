Raportul european privind drogurile 2025: crește disponibilitatea substanțelor sintetice și potența produselor de cannabis

Consumul de droguri rămâne ridicat în Uniunea Europeană, iar noile substanțe sintetice complică reacția autorităților sanitare. Raportul European privind Drogurile 2025, publicat de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri (EUDA), avertizează asupra diversificării pieței și riscurilor tot mai mari pentru sănătate.

Disponibilitatea drogurilor rămâne la niveluri ridicate pentru majoritatea substanțelor ilicite, în special pentru cannabis, cocaină și stimulante sintetice.

EUDA notează că piața se schimbă rapid, sub influența noilor tehnologii, a producției locale și a rețelelor internaționale de trafic.

„Piața europeană a drogurilor evoluează rapid, ceea ce duce la disponibilitatea unui număr tot mai divers de substanțe, adesea cu un grad ridicat de potență și puritate” se arată în raport.

Autorii avertizează că modificările bruște din compoziția sau puritatea drogurilor fac mai dificilă prevenirea și tratarea efectelor asupra sănătății publice.

Cannabis: produsul cel mai consumat, dar și tot mai puternic

Cannabisul rămâne drogul ilicit cel mai utilizat în Europa. Tendința generală arată o creștere a potenței produselor — nivelurile de THC fiind mai ridicate decât în anii anteriori.

Raportul notează apariția unor produse „boosted” și cazuri de cannabis contaminat cu canabinoizi sintetici, care amplifică riscurile de intoxicație.

Uniunea Europeană analizează impactul noilor politici naționale de reglementare, inclusiv experimentele legislative din Germania și Olanda privind consumul recreațional controlat.

Cocaina, la un nivel record al confiscărilor

Cocaina rămâne al doilea drog ca popularitate, iar disponibilitatea ei este „extrem de ridicată”.

În 2023, autoritățile europene au confiscat 419 tone de cocaină, un record istoric, în creștere cu aproape 30% față de anul precedent.

Cele mai mari volume provin din porturile maritime, în special din Belgia, Olanda și Spania.

EUDA subliniază că puritatea ridicată a produselor de cocaină și combinațiile cu alte substanțe sporesc riscul de supradoze și complicații medicale.

Potrivit sistemului european Euro-DEN Plus, cocaina este implicată în aproximativ un sfert din cazurile grave de urgență toxicologică în spitalele europene.

Creștere abruptă a stimulentelor sintetice

O tendință îngrijorătoare este expansiunea pieței de stimulente sintetice — amfetamine, metamfetamină și cathinone.

În 2023, s-au confiscat 37 de tone de astfel de substanțe, comparativ cu 4,5 tone în 2021.

Numărul noilor compuși identificați crește de la an la an: numai în 2023, sistemul de alertă timpurie al UE a raportat șapte noi variante de cathinone.

„Schimbările bruște în substanțele disponibile pe piețele locale de droguri sunt acum mai probabile decât în trecut.” avertizează raportul.

Autoritățile consideră că aceste substanțe, produse adesea în laboratoare clandestine europene, sunt ieftine, ușor de distribuit online și dificil de detectat.

Opioidele sintetice: un pericol emergent

Deși heroina continuă să fie cel mai răspândit opioid ilicit, EUDA semnalează apariția unui nou val de opioide sintetice, de tip nitazene, extrem de potente.

Acestea au fost detectate în mai multe țări europene în 2023 și 2024, adesea sub formă de medicamente contrafăcute.

Riscurile sunt ridicate chiar și pentru consumatorii fără toleranță la opioide.

Raportul avertizează că o parte dintre aceste substanțe provin din laboratoare asiatice și pot fi comercializate sub formă de pastile aparent inofensive.

EUDA recomandă consolidarea sistemelor de monitorizare și de alertă rapidă la nivel național.

Alte substanțe: LSD, ketamină și GHB

Substanțele psihedelice și disociative — precum LSD, ketamina sau GHB — rămân nișe, dar tot mai prezente în mediile de petrecere urbane.

Ketamina confiscată în 2023 provenea în proporție majoritară din India, iar Olanda a raportat aproximativ 75% din totalul cantităților interceptate la nivelul Uniunii.

EUDA atrage atenția că lipsa unor date solide despre aceste substanțe îngreunează evaluarea reală a riscurilor, mai ales în rândul tinerilor.

Consum injectabil și riscuri de sănătate publică

Deși numărul persoanelor care consumă droguri injectabil a scăzut ușor în ultimul deceniu, acest grup rămâne expus disproporționat la infecții precum HIV și hepatitele B și C.

Raportul recomandă extinderea programelor de schimb de seringi, testare și tratament, pentru a reduce impactul social și medical al consumului.

Mortalitate și tratament

Datele din 2024 arată că decesele legate de droguri rămân la un nivel ridicat în majoritatea statelor UE, fiind asociate în special cu opioidele și combinațiile polidrog.

Tratamentul cu agoniști opioizi (metadonă, buprenorfină) rămâne principalul instrument de intervenție, dar EUDA cere investiții mai mari în servicii de reducere a riscurilor — inclusiv camere de consum supravegheat și programe de testare a substanțelor.

Politici și reacții: adaptare la o piață în schimbare

Raportul 2025 subliniază nevoia unei reacții rapide la nivel european, într-un context în care substanțele se schimbă mai repede decât legislația.

EUDA pledează pentru o cooperare mai strânsă între autoritățile sanitare, polițienești și vamale, precum și pentru investiții în analiză chimică și inteligență artificială aplicată monitorizării drogurilor.

„Viteza cu care pot apărea substanțe și riscuri noi impune o mai mare flexibilitate și coordonare în răspunsul Uniunii Europene” concluzionează autorii raportului citat.

