Raport: 63% din populația lumii trăiește în țări în care nu-și poate manifesta liber credința creștină

Aproape 5 miliarde de oameni (63% din populația lumii) trăiesc în țări în care manifestarea liberă a credinței creștine este restrânsă sau chiar interzisă, relatează un raport al organizației Aid to the Church in Need. În ultimii trei ani, lista de țări în care creștinii sunt uciși sau răpiți a ajuns la 40.

De asemenea, conform cercetărilor ACN, aproape 340 de milioane de creștini din întreaga lume – sau 1 din 7 – trăiesc într-o țară în care suferă o formă de persecuție violentă, de la arestări arbitrare și până la ucidere.

Raportul arată continentul african drept cel mai violent anti-creștin, din cauza răspândirii violenței jihadiste.

O altă constatare este că, în prezent, condițiile pentru creștinii din Orientul Mijlociu ar putea fi mai rele acum decât în timpul ocupației ISIS, iar indiferența societății globale față de situație înrăutățește problemele creștinilor:

Liban: Explozia din 4 august 2020 de la Beirut a afectat grav cartierul creștin al orașului, determinându-i pe liderii Bisericii să pună la îndoială perspectivele de supraviețuire pe termen lung.

Siria: În ultimului deceniu, populația creștină s-a prăbușit de la 1,5 milioane la 300.000 de persoane. În zonele controlate de militanții islamici, liderii Bisericii aflați în atenția publicului sunt atacați în mod regulat, iar multe biserici au fost distruse.

Irak: Au mai rămas doar aproximativ 150.000 de creștini, iar mulți ar putea încă emigra. Pe lângă amenințarea persistentă a violenței, creștinii irakieni se confruntă cu discriminarea la locul de muncă și la școală.

Iran: Creștinii își pot pierde locul de muncă sau dreptul la educație doar pentru credința lor.

Arabia Saudită: Populația creștină este formată în cea mai mare parte din muncitori migranți din Africa sau Asia. Din cauza etniei și a credinței lor, munca lor este exploatată și subcompensată, existând în același timp un risc constant de deportare.

Yemen și alte țări afectate de crize umanitare: Creștinii au mai puține șanse să primească ajutoare de urgență, care sunt adesea distribuite de moschei.

Raportul privind libertatea religioasă în lume al organizației Aid to the Church in Need (ACN) a ajuns anul acesta la cea de-a 16-a ediție. Este realizat o dată la doi ani, pe baza informațiilor de la membrii organizației, surse locale, materiale de fond, studii de caz și analize regionale.

ACN este organizație caritabilă catolică care oferă ajutor de urgență și sprijin pastoral Bisericii persecutate în 140 de țări.

Foto credit: Aid to the Church in Need

