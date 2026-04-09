Slujirea ca formă supremă a libertății: Rânduiala Spălării picioarelor la Schitul „Sf. Neagoe-Vodă Basarab”

Rânduiala Spălării picioarelor este „dovadă de solidaritate umană” și „formă supremă a libertății”, a spus joi Protos. Sofian Costea de la Mănăstirea Sihăstria, jud. Neamț.

Monahul a participat la Rânduiala Spălării picioarelor oficiată la Schitul „Sf. Neagoe-Vodă Basarab” din Vlădești, județul Argeș, de Protos. Cosma Giosanu, starețul sfântului așezământ. Părintele stareț a spălat și sărutat picioarele a 12 bărbați, monahi și mireni.

Picioarele, legătura cu pământul

„Ce reprezintă picioarele omului? Legătura trupului cu pământul”, a explicat Protos. Sofian Costea.

„Pentru ca omul să nu se facă țărână în atitudine, pentru ca omul să nu devină pământ, pentru ca în mintea și în inima noastră cerul să-și facă simțită prezența, trebuie să ne spălăm de orice întinăciune, de orice pierdere de identitate, de orice fel de cădere.”

Monahul nemțean a explicat în continuare simbolistica spirituală a spălării picioarelor.

„Dacă toți oamenii, s-ar fi respectat, și-ar fi spălat picioarele unii altora – la sensul figurat, mai aveam noi vreun război, mai aveam noi vreun conflict, ne mai făceam griji dacă vine sau nu Sfânta Lumină referitor la conflictul care e acolo?” s-a întrebat retoric părintele protosinghel.

„Să ne spălăm picioarele” unii altora

Monahul a amintit de relatarea veterotestamentară în care Prorocul Moise a despărțit doi evrei că se băteau, amintindu-le că erau frați.

„Oare acest cuvânt e auzit de cei care se înjură în trafic? E auzit de soțul care își bate soția sau copiii? E auzit, oare, de abuzatorii din lume? Nu e auzit și aceasta e o mare tristețe. Să ne rugăm ca toți să ne audă astfel încât îndreptarea să ne cuprindă pe fiecare”, a spus protosinghelul.

„Să învățăm din Sfânta și Marea Joi să-L păstrăm pe Hristos în inima noastră. Să ne spălăm picioarele unii altora, să ne rugăm unii pentru alții și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să spele întinăciunea aproapelui nostru.”

„Să Îl păstrăm pe Hristos într-o inimă curată, într-o inimă smerită, într-o inimă odihnitoare pentru ceilalți, într-o inimă care să nu conceapă ce înseamnă trădarea” , a continuat părintele protosinghel.

„Niciodată să nu luăm în calcul să Îi dăm lui Hristos sărutarea perfidă a trădării, ci, atunci când ne închinăm și sărutăm Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, să știm că sărutăm adevărul absolut, să știm că sărutăm Calea, Adevărul și Viața.”

Hristos, Liderul autentic

Spălarea picioarelor ucenicilor ne dezvăluie ce fel de lider a fost Mântuitorul Iisus Hristos: un conducător care le slujea celor mai mici.

„Hai să ne gândim acum, făcând o paralelă cu lumea de azi, ce fel de leadership, să zic așa, ce fel de conducere se exercită în lumea de azi? Vă imaginați vreodată pe șeful vreunei corporații nu să spele picioarele angajaților, ci să le pună măcar apă în pahar? Nu prea există așa ceva.”

În schimb, Mântuitorul Iisus Hristos „a spălat picioarele ucenicilor Săi, le-a dăruit liniște, lumină, minune și le-a spălat picioarele, ca să fie curați în totalitate”.

Protos. Sofian Costea și-a încheiat cuvântul cu rugămintea adresată mirenilor să se roage pentru monahi.

„Să ne rugăm unii pentru alții, pentru că rugăciunea de acum, când cerurile sunt deschise și lăcrimează la suferința lui Hristos, este atât de bine primită, dacă știm să ne împodobim cu adevărat cu smerenia de care este atâta nevoie”, a spus monahul.

Începutul unei tradiții în noua obște

Protos. Cosma Giosanu i-a mulțumit părintelui protosinghel Sofian Costea pentru prezență și cuvântul de aprofundare duhovnicească.

„Mi-am dorit tare mult să începem și aici tradiția aceasta, pentru că de copil, de când am intrat la Mănăstirea Sihăstria, am fost profund impresionat de momentul acesta”, a spus starețul Schitului de la Vlădești.

Părintele Sofian Costea este nevăzător din naștere, dar aceasta nu l-a împiedicat să fie licențiat în Drept, Psihologie și Teologie. A fost hirotonit preot celib în 2017 și călugărit în 2021. În prezent face parte din obștea Mănăstirii Sihăstria din județul Neamț.

Vineri, Ceasurile Împărătești vor fi oficiate la Schitul „Sf. Neagoe-Vodă Basarab” de la ora 08:00, iar Vecernia și scoaterea Sfântului Epitaf încep la ora 13:00. În aceeași zi,d e la 18:00 va fi oficiată Denia Prohodului Domnului.

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Foto credit: Schitul „Sf. Neagoe-Vodă Basarab”