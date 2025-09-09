„Râmnicul Medieval”, cea mai nouă carte despre reședința județului Vâlcea, a fost lansată la Arhiepiscopia Râmnicului

Istoricul Florin Epure a lansat vineri volumul „Râmnicul Medieval”, unde tratează istoria Municipiului Râmnicu Vâlcea, la Arhiepiscopia Râmnicului.

Potrivit Agerpres, autorul analizează transformarea Râmnicului de la sat în oraș, cu accent pe epoca medievală ca perioadă definitorie pentru patrimoniul cultural și arhitectural al Vâlcii, pe care-l consideră cel mai vechi județ din țară.

Cu ocazia lansării, istoricul a spus că a încercat să trateze subiectul istoriei locale „fără ură și părtinire”.

„Am o rigoare pentru adevărul istoric, o rigoare pentru cei care au scris, pentru strămoșii noștri, pentru înaintașii noștri din care m-am inspirat. Și asta trebuie să facă istoricii: fără ură și părtinire, să încerce să spună ceea ce au văzut din izvoare, așa cum sunt și aici”, a remarcat Florin Epure.

Luna „Sfântul Antim Ivireanul”

Autorul a analizat o perioadă îndelungată din istoria județului Vâlcea, întinsă pe sute de ani.

„Toată această perioadă pe care eu am cuprins-o în carte este foarte generoasă, de la urmașii Romei și marile migrații, până la momentul de la Ocnele Mari, 1802, când Osman Pazvantoglu, adică Pazvante Chiorul, cum i-au spus românii, a venit și pur și simplu a ars Mănăstirea Căpățâna, de pe dealul Licura”, a afirmat Florin Epure.

În volum se regăsesc textele integrale ale hrisoavelor lui Mircea cel Bătrân care atestă orașul Râmnicu Vâlcea și județul Vâlcea, informații despre personalitățile care au marcat istoria locului, dar și despre evenimente naturale, precum cutremure și epidemii.

Lansarea cărții face parte din programul Arhiepiscopiei Râmnicului pregătit în septembrie pentru a-l sărbători pe patronul spiritual al orașului, Sfântul ierarh martir Antim Ivireanul.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului