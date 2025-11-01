Ziua Radioului Național: 97 de ani de la prima emisie

„Alo, alo, aici Radio București!” sunt cuvintele rostite de profesorul Dragomir Hurmuzescu, președintele Societății de Difuziune Radiotelefonică din România, în data de 1 noiembrie 1928, care marchează debutul Radioului Național.

Programul primei emisiuni, care a avut loc într-o zi de joi, s-a desfăşurat în intervalul orar 17:00-24:00 și a cuprins muzică, ştiri de presă, s-au recitat versuri, a fost transmis un buletin meteorologic, precum şi ştiri sportive.

În cadrul programului de inaugurare a postului public de radio, Horia Furtună a recitat poezia „Suflet nou”.

Pentru a marca aniversarea radioului național, Parlamentul României a adoptat, în data de 24 decembrie 2019, Legea nr. 255/2019 privind instituirea zilei de 1 noiembrie ca Zi Naţională a Radioului.

Societatea Română de Radiodifuziune

Radiofonia românească a debutat în 1908 la Constanţa, prin instalarea unui post de radiotelegrafie, ce aparţinea Serviciului Maritim Român. În 1909, Marina Militară a instalat trei posturi la Călăraşi, Giurgiu şi Cernavodă.

În 1921, dintr-o initiaţivă guvernamentală, s-a înfiinţat o reţea de posturi radiotelegrafice care acoperea teritoriul ţării, conform Radio România.

Între 1925 – 1928, un grup de radioamatori al cărui iniţiator a fost Dragomir Hurmuzescu (1865 – 1954) au militat pentru înfiinţarea postului naţional de radiodifuziune. Profesorul Hurmuzescu a creat, la sfârşitul anului 1924, Asociaţia Prietenii Radiofoniei, în cadrul Institutului Electrotehnic, înfiinţat tot de el.

La sfârşitul anului 1927, s-au pus bazele legale ale constituirii primei societăţi naţionale de radio din România, cu capital majoritar de stat. Atunci, Consiliul de Miniştri a declarat constituită Societatea de Difuziune Radiotelefonică din România (art. 2 din Jurnalul nr. 2915/22 decembrie 1927 al Consiliului de Miniştri).

În 1956 apare Televiziunea Română, cu care Societatea de Radiodifuziune Română fuzionează, formând împreună instituţia Radioteleviziunea Română.

Radioul Național a transmis publicului cele mai importante evenimente care au avut loc în țara noastră încă de la prima emisie din 1928.

Foto credit: Radio România / Andrei Paleu