Suflet românesc: Radio Trinitas prezintă poveștile de viață ale românilor din Marea Britanie, Irlanda și Islanda

Radio Trinitas prezintă poveștile de viață ale românilor din cele mai noi eparhii din diaspora înființate de Patriarhia Română, în cadrul emisiunii „Suflet românesc”.

Emisiunea este rodul Proiectului „Departe de România. Aproape de români” desfășurat de Radio Trinitas între iulie și octombrie 2025 și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

În cadrul acestui proiect sunt realizate interviuri cu români din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, din Irlanda și Islanda – reprezentanți ai Bisericii, școlilor și universităților, autorităților locale și asociațiilor românești, membri ai comunităților – care promovează identitatea culturală și spirituală românească.

Încă din luna septembrie a început difuzarea interviurilor și reportajelor care prezintă viața românilor de peste granițe. Emisiunea poate fi ascultată online aici.

De asemenea, Radio Trinitas desfășoară campania media „Departe de România. Aproape de români”, pentru susținerea și păstrarea identității românești și pentru promovarea românilor care trăiesc în aceste țări.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord și Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei.

Foto credit: Ziarul Lumina