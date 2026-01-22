Teatru radiofonic: Radio România a lansat noua platformă eteatru.ro

De Ziua Culturii Naționale, Radio România a lansat noua platformă eteatru.ro, cea mai mare colecție de teatru radiofonic în sistem de streaming online din România.

Noua platformă oferă o experiență digitală modernizată și acces în timp real la mii de producții din arhiva Teatrului Național Radiofonic.

Pot fi ascultate atât spectacole clasice și montări legendare – în care joacă nume mari ale scenei ca Grigore Vasiliu Birlic, Ion Finteșteanu, Radu Beligan, Marin Moraru, Dem Rădulescu şi Gheorghe Dinică –, cât și creații contemporane și premiere.

Noul site are și o interfață pentru copii, secțiunea oferind cele mai frumoase povești și piese pentru cei mici, în interpretări memorabile.

Spectacolele sunt structurate în colecții ușor de identificat, de la comedii la drame, de la spectacole noi la producții premiate sau istorice, oferind publicului o navigare plăcută și intuitivă în lumea teatrului radiofonic.

Construită după modelul marilor platforme moderne de streaming, eteatru.ro oferă facilități care vor transforma experiența de utilizare într-una extrem de intuitivă. Utilizatorii își pot crea un cont personal, pot salva spectacolele preferate și pot relua ascultarea oricând doresc.

Toate spectacolele disponibile pe noua platformă au fost remasterizate și respectă cele mai înalte standarde tehnice de difuzare digitală, în conformitate cu normele internaționale de broadcasting, pentru a oferi o experiență audio completă și captivantă.

