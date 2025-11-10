Sf. M. Mc. Dimitrie, mai aproape de credincioșii din Afumați: A fost sfințită racla în care se vor păstra moaștele sale

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit sâmbătă racla în care se vor păstra un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul bisericii parohiale.

Slujba de sfințire a fost urmată de binecuvântarea baldachinului de lemn care acoperă racla și a două icoane noi, înfățișându-i pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, și pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina.

„Racla care va adăposti o părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a fost realizată la Atelierele Patriarhiei Române, cu măiestrie și aleasă evlavie, spre împodobirea sfântului lăcaș și spre întărirea credinței credincioșilor”, a transmis părintele paroh Florin Ionică.

Lucrarea îngerilor

După sfințire, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat Sfânta Liturghie. Episcopul vicar a vorbit în predică despre lucrarea îngerilor și despre puterea rugăciunii în viața credincioșilor:

„Sărbătoarea de astăzi este un îndemn la chemarea îngerilor, la rugăciunile adresate către ei, pentru a ne fi aproape, într-un moment sau altul, la încercări și la bucurie”, a spus Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat, totodată, importanța acestui moment pentru comunitate:

„Și această biserică în care ne aflăm are un înger păzitor. Iată că, de astăzi, mai are un odor de mare preț — un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Pe lângă îngerul bisericii, și Sfântul Dimitrie, ocrotitorul acestui locaș, este prezent într-o raclă nouă, binecuvântată astăzi, care va rămâne aici ca un semn al unei credințe puternice”.

Recunoașterea meritelor

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” părintelui paroh Florin Ionică, și Ordinul Mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul” părintelui coslujitor Cristian Alexandru.

Totodată, primarul comunei Afumați, Gabriel Dumănică, a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar alți ctitori și binefăcători ai parohiei au fost distinși cu Diploma Omagială a Anului 2025.

Biserica Parohiei Afumați II, sfințită pentru prima dată în anul 1940, a fost resfințită în anul 2016 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, după finalizarea lucrărilor de pictură și restaurare.

