Pr. Nicușor Beldiman despre Cina cea de Taină: Nu ceva ne dă viață veșnică, ci Cineva, adică Hristos Domnul

„Nu ceva ne dă viață veșnică, ci Cineva, adică Hristos Domnul”, a subliniat miercuri părintele profesor Nicușor Beldiman, consilier la Sectorul Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale.

Părintele profesor a rostit cuvântul de învățătură de la finalul Deniei Sfintei și Marii Joi, oficiată la Catedrala Patriarhală miercuri seară. Slujba are în centru patru momente importante: Spălarea picioarelor ucenicilor, Cina cea de Taină, Rugăciunea din Grădina Ghetsimani și Vânzarea Domnului.

Cina cea de Taină ocupă un loc central, fiind momentul instituirii Tainei Sfintei Euharistii: „Este o cină în care Mântuitorul introduce Taină nouă, Taina Paștilor creștine”, a spus pr. prof. Nicușor Beldiman.

Paștile vechi și Paștile noi

Părintele consilier patriarhal a explicat că, spre deosebire de Paștile Vechi, care preînchipuiau mântuirea, Paștile cele Noi Îl descoperă pe Hristos Însuși ca jertfă și viață pentru lume: „Paștile Vechi însemnau trecerea prin Marea Roșie, plecarea din Egipt și mergerea spre Țara Făgăduinței, Canaan”.

„Paștile Noi înseamnă altceva, și anume trecerea de la robia păcatului prin crucea lui Hristos. De aceea, Marea Roșie simboliza taina morții, a jertfei Lui sângeroase și ajungerea în Pământul Făgăduinței, dar nu acesta, din lumea aceasta, ci Pământul Făgăduinței care a devenit cer, Împărăția Cerurilor”.

În acest sens, părintele Nicușor Beldiman a evidențiat iubirea jertfelnică a Mântuitorului pentru oameni, pe care i-a ridicat din moartea păcatului: „În El se săvârșește Taina Paștelui Nou, pentru că prin El se trece de la moarte la viață, de la păcat la sfințenie, de la stricăciune la nestricăciune”.

„El preia asupra Sa păcatele și slăbiciunile noastre și ne dă, în schimb, sfințenia, puterea, iubirea Sa smerită și jertfelnică și plină de lumină și bucurie a Preasfintei Treimi”.

Comuniunea vie cu Hristos

De asemenea, părintele profesor a evidențiat că relația omului cu Dumnezeu nu se reduce la o învățătură sau la o lege, ci este una personală, întemeiată pe comuniune.

„Ce semnifică această Cină de Taină? În limba greacă, aceasta înseamnă cina mistică, este intrarea în mister, în taina mântuirii noastre, în modul cel mai intens. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca pe om să-L mântuiască. În acest sens, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae ne spune că în creștinism nu se poate vorbi de o învățătură mântuitoare și nu ne mântuim printr-o lege, nici măcar prin legea Vechiului Testament, ci prin persoana lui Iisus Hristos”.

Viața veșnică este darul întâlnirii reale cu Hristos în Sfânta Euharistie, „centrul de viață al Bisericii”.

„Aceasta înseamnă că viața Lui fără de păcat dăruită nouă, iubirea Lui curată și sfântă, jertfelnică și neprefăcută, se dăruiește celor care îl primesc pe El cu credință și cu dragoste”.

Îndemn la pregătire pentru întâlnirea cu Hristos

La finalul predicii, părintele consilier patriarhal Nicușor Beldiman a adresat un îndemn la reflecție și pregătire sufletească, în vederea participării la Sfânta Euharistie.

„Să avem așadar inimile deschise pentru a înțelege gestul nobil al spălării picioarelor și Izvorul Sfintei Liturghii la Cina cea de Taină, dar și pedagogia divino-umană a rugăciunii din Ghetsmani și a iertării lui Petru”.

Totodată, părintele profesor a atras atenția asupra pericolului de a ne lăsa copleșiți de grijile cotidiene: „De multe ori invocăm motive spunând că nu găsim timp de rugăciune, nu mai găsim timp pentru spovedanie și împărtășanie, deoarece suntem robiți de prea multe griji ale zilei de astăzi și ale zilei de mâine”.

„Atât de mult suntem uneori legați de cele materiale și de activități solicitante, încât nu mai găsim timpul necesar pregătirii hranei duhovnicești pentru suflet și nici timpul necesar pentru a înveșmânta sufletul în haina luminoasă a harului și a virtuților”.

Deniile din Săptămâna Pătimirilor sunt oficiate la Catedrala Patriarhală de la ora 17:00 și sunt transmise live de Trinitas TV.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene