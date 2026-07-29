Banca de Alimente Moldova a donat 3,5 tone de cireșe comunităților din Episcopia Basarabiei de Sud

Banca de Alimente Moldova a donat recent 3,5 tone de cireșe proaspete comunităților din Episcopia Basarabiei de Sud.

Fructele au ajuns în 13 parohii din raioanele Cahul, Cantemir și Leova ale Republicii Moldova.

Fructele au fost preluate de preoți și oferite familiilor și persoanelor vârstnice din comunitățile pe care le păstoresc, această acțiune aducând bucurie și binecuvântare în numeroase case.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, adresează sincere mulțumiri Băncii de Alimente din Moldova, tuturor binefăcătorilor și clericilor implicați în această lucrare, transmite Biroul de Presă al Episcopiei Basarabiei de Sud.

Banca de Alimente Moldova previne risipa de alimente prin redistribuire: 583 de tone de produse alimentare au fost astfel economisite în perioada 2021-2026, ajungând în comunități vulnerabile din Basarabia.

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Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud