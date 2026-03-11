Un psiholog clinician confirmă: Practica religioasă aduce sens și schimbă eficient comportamente, gânduri și emoții

Andreea Horoiță, psiholog clinician cu activitate didactică la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, a acordat un interviu platformei Hristocentric, în care precizează că practica religioasă aduce sens acolo unde acesta pare greu de găsit și schimbă eficient comportamente, gânduri și emoții.

Specialista consideră de maximă necesitate colaborarea dintre specialiștii în sănătate mintală și preoți.

„Am văzut de multe ori diferențe de vindecare între persoanele care folosesc coping religios – rugăciune, Sfânta Liturghie, Sfintele Taine – și cele care nu. Copingul religios aduce un plus de valoare, o profunzime și un sens acolo unde pare că nu există sens, schimbă comportamente, gânduri și emoții mai eficient și mai de durată”, spune ea.

În plus, cei care au o viață și o practică în plan religios reușesc să-i ajute și pe cei din jur în procesul de vindecare mintală.

De aceea, psih. Andreea Horoiță consideră colaborarea psihologului cu preotul drept „foarte importantă dacă vrem să avem un proces complet de vindecare și efecte benefice de durată”.

Un proiect necesar

Psihologul clujean are cuvinte de apreciere pentru efortul proiectului Hristocentric de apropiere între psihologi și clerici.

Conferința Hristocentric de la Cluj-Napoca „a adunat peste 700 de suflete care strigă același lucru: dorim colaborare, vrem să ajutăm omul, să ne ajutăm pe noi și între noi”, a sublinia ea.

„Cercetarea realizată în cadrul proiectului Hristocentric merită toate felicitările. Pe această cale, cred că putem să îi mulțumim cu toții domnului profesor Adrian Opre. Putem doar să ne imaginăm cantitatea de efort necesară pentru a demara, finaliza și apoi expune o cercetare de acest gen, la o scală internațională.”

„M-a surprins plăcut participarea impresionantă a diasporei în cadrul acestei cercetări. Am simțit cuvântul comunitate în întregimea lui când am văzut numărul mare de participanți din diaspora. E plăcut să ne adunăm cu toții pentru o idee, fără să avem granițe între noi”, a mai spus psih. Andreea Horoiță.

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Foto credit: Hristocentric