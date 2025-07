Patriarhul Daniel despre Psaltirea Vatopedină lansată la București: Este rodul unei cooperări intense

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că Psaltirea de la Vatoped „constitue rodul unei cooperări intense între părinții de la Mănăstirea Vatoped, din Sfântul Munte Athos, și un grup de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Profesor Constantin Coman”.

Preafericirea Sa a participat marți seară la lansarea Psaltirii de la Vatoped, eveniment care s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

„Lansarea Psaltirii în ediție bilingvă greacă și română are loc în contextul vizitei la București, în perioada 11-16 iulie 2025, a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Efrem, starețul Mănăstirii Vatoped, din Sfântul Munte Athos, și se înscrie în seria de evenimente teologice și academice organizate de Patriarhia Română în anul 2025”, a evidențiat Părintele Patriarh Daniel.

Patriarhul României a subliniat că apariția unei ediții bilingve în greacă și română a Psaltirii reprezintă un eveniment editorial și duhovnicesc deosebit, îmbogâțind patrimoniul liturgic, teologic și cultural al Ortodoxiei românești și universale.

Mesajul integral:

Psaltirea în ediție bilingvă – un eveniment editorial și duhovnicesc de excepție

Cu aleasă bucurie duhovnicească, participăm astăzi, marți, 15 iulie 2025, în Aula Magna Teoctist Patriarhul, din Palatul Patriarhiei, la evenimentul lansării oficiale a Psaltirii în ediție bilingvă greacă și română, care constitue rodul unei cooperări intense între părinții de la Mănăstirea Vatoped, din Sfântul Munte Athos, și un grup de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Profesor Constantin Coman.

Psaltirea de față, tipărită în Grecia, la tipografia Gramma, și legată elegant la legătoria Kypris, în coperte cartonate, apare sub egida aceleiași Sfinte Mănăstiri a Vatopedului, ca și ediția bilingvă a Noului Testament, publicată în anul 2022 de către aceeași echipă de ostenitori, oferind o frumoasă mărturie despre bunele relații de prietenie și comuniune existente între Sfânta Mănăstire Vatoped și Patriarhia Română.

Lansarea Psaltirii în ediție bilingvă greacă și română are loc în contextul vizitei la București, în perioada 11-16 iulie 2025, a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Efrem, starețul Mănăstirii Vatoped, din Sfântul Munte Athos, și se înscrie în seria de evenimente teologice și academice organizate de Patriarhia Română în anul 2025, pentru a marca aniversarea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei acesteia de către Patriarhia Ecumenică.

În spiritualitatea Bisericii Ortodoxe, Psaltirea are o însemnătate cu totul deosebită, fiind o carte emblematică a Sfintei Scripturi a Vechiului Testament, dar și un izvor nesecat de rugăciune, laudă și înălțare spirituală, care exprimă toate stările sufletești ale omului în dialogul cu Dumnezeu: lauda, mulțumirea, pocăința, smerenia, încrederea și cererea de ajutor în suferință, ispite și necazuri. Astfel, Psaltirea este folosită atât în cadrul slujbelor bisericești, cât și în rugăciunea personală, contribuind la zidirea spirituală a credincioșilor, la curățirea de patimi și întărirea în credință a acestora.

Apariția unei ediții bilingve în greacă și română a Psaltirii reprezintă un eveniment editorial și duhovnicesc deosebit, îmbogățind patrimoniul liturgic, teologic și cultural al Ortodoxiei românești și universale.

Pe lângă caracterul bilingv, unicitatea acestei lucrări este dată de faptul că textul grec inclus în ediția de față redă versiunea Psaltirii care a circulat în manuscrisele bizantine, constituind o revenire la textul eclesial-liturgic al acestei cărți scripturistice, care e specific răsăritului ortodox. În plus, lucrarea este publicată în condiții tipografice de cea mai înaltă calitate, fiind înfrumusețată cu miniaturi bizantine autentice culese din manuscrise păstrate în biblioteca Mănăstirii Vatoped. Aceste ilustrații nu sunt doar elemente decorative, ci veritabile icoane ale cuvântului Psalmilor, menite să ridice mintea și inima spre cele dumnezeiești.

Totodată, particularitatea acestei Psaltiri constă în faptul că metoda de lucru în actul de traducere rămâne fidelă și respectă acrivia filologică, dar ține cont și de alte criterii proprii unui text teologic și liturgic: „continuitate cu tradiția traducerii Psaltirii în limba română; înnoire acolo unde era evidentă nevoia recuperării unui înțeles mai profund al textului; evitarea suprapunerii actului hermeneutic peste cel al traducerii, pentru a lăsa deschisă posibilitatea unor interpretări multiple, care decurg din caracterul apofatic al textului scripturistic; verificarea înțelegerii izvorâte din cercetarea filologică și istorico-critică cu experiența niptică și filocalică a Părinților Bisericii” (Postfață, pp.642-650).

Prin urmare, această lucrare reflectă nu doar rigoarea științifică și fidelitatea față de textul eclesial transmis de tradiția bizantină, ci și sensibilitatea duhovnicească a celor care au lucrat cu rugăciune și discernământ la traducerea și publicarea sa. Prin conținutul său teologic și prezentarea sa artistică, această Psaltire se afirmă ca o lucrare de noutate în peisajul editorial ortodox contemporan și un dar prețios pentru viața liturgică și personală a credincioșilor.

Așadar, adresăm felicitări și mulțumiri alese tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei lucrări, în mod special Preacuviosului Părinte Arhimandrit Efrem și întregii obști a Sfintei Mănăstiri Vatoped, care au sprijinit apariția acestei Psaltiri prin rugăciune, îndrumare și ajutor financiar.

În același timp, felicităm pe membrii grupului de teologi și bibliști de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București, care, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Profesor Constantin Coman, a desfășurat lucrarea meticuloasă de traducere a acestui tezaur biblic, liturgic și cultural.

Ne rugăm Preasfintei Treimi ca această Psaltire să fie o binecuvântare pentru toți credincioșii, un sprijin în îndrumarea lor duhovnicească și o sursă vie de rugăciune și cântare liturgică, care să hrănească și să întărească mintea și inima celor ce o vor folosi cu credință.

† DANIEL.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Vezi Galeria foto!

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu