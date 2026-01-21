PS Veniamin: Viața Sfântului Ioan Botezătorul a fost una a ascezei și a lepădării de sine, petrecută în post și rugăciune

„Viața Sfântului Ioan a fost una a ascezei desăvârșite și a lepădării de sine, petrecută în pustie, prin post și rugăciune”, a explicat marți Preasfințitul Părinte Veniamin.

Episcopul Basarabiei de Sud a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia ,,Sf. Ioan Botezătorul” din orașul Leova. Comunitatea a sărbătorit hramul lăcașului de cult conform calendarului nerevizuit.

Misiunea Sf. Ioan Botezătorul

Preasfinția Sa a evidențiat locul unic pe care Sfântul Proroc Ioan Botezătorul îl ocupă în istoria mântuirii.

„Domnul i-a spus lui să meargă în pustie și să boteze cu botezul pocăinței. Și i-a spus și despre faptul că are să vină să Se boteze Cel care a fost trimis, Mesia, ca să răscumpere neamul omenesc”, a explicat ierarhul.

„Știm că s-a născut câteva luni înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, iar în timpul persecuției, atunci când Irod a dat poruncă ca să fie omorâți toți pruncii, de doi ani și mai puțin, el a fost salvat de Dumnezeu în mod minunat”.

Centru social

Parohia ,,Sf. Ioan Botezătorul” din Leova găzduiește Centrul social „Sfântul Ioan Maximovici” și Cantina „Sfântul Ilie”. Spațiul este dedicat sprijinirii persoanelor aflate în dificultate.

Un număr de 35 de persoane beneficiază de ajutorul oferit de părintele paroh Ion Cristea și de comunitate.

„În cadrul centrului social sunt organizate activități cu tinerii. Doamna preoteasă se ocupă de această lucrare socială și organizează mese rotunde cu tinerii, chiar și cu parohienii”, a declarat părintele paroh pentru Trinitas TV.

Biserica din Leova îl are ca ocrotitor și pe Sfântul Ierarh Varlaam al Moldovei.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud