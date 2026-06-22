PS Veniamin a sfințit crucile bisericii din Cupcui, Republica Moldova

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sfințit duminică crucile bisericii din Cupcui, raionul Cantemir, Republica Moldova.

Slujba de sfințire a fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată în biserica parohială.

„În viața noastră, de cele mai multe ori, suntem în situația de a alege prioritățile vieții și, ca oameni, suntem tentați să ne îngrijim mai întâi de cele necesare traiului, de cele necesare supraviețuirii noastre în lumea aceasta”, a remarcat ierarhul în cuvântul de învățătură.

Despre grijile vieții

„Grija excesivă, care duce la uitarea de Dumnezeu și la uitarea de semeni, este cea pe care o condamnă Mântuitorul Hristos, pentru că grija noastră cea dintâi trebuie să fie mântuirea sufletelor”, a avertizat Preasfinția Sa.

„Dacă ne preocupăm exclusiv de cele materiale, ajungem să ne coborâm sub nivelul întregii creații, pentru că păsările cerului și crinii câmpului își împlinesc rostul lor fără să fie copleșiți de griji.”

„Omul, înzestrat cu rațiune și chemat la comuniunea cu Dumnezeu, se lasă adesea împovărat de grijile acestei lumi, care îl îndepărtează atât de Creator, cât și de aproapele său”, a subliniat părintele episcop.

„Când omul Îl are pe Dumnezeu, nu mai trăiește sub povara fricii, ci sub lumina încrederii în purtarea de grijă dumnezeiască.”

În contextul canonizării celor 16 femei cu viață sfântă, Părintele Episcop Veniamin a oferit parohiei o icoană cu Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași.

O comunitate implicată

Părintele paroh Petru Costaș i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Veniamin pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor binefăcătorilor și credincioșilor care, de-a lungul anilor, au sprijinit construirea și înfrumusețarea bisericii.

La Sfânta Liturghie au participat fii ai satului care au contribuit la construirea bisericii, la realizarea noilor cruci și la promovarea valorilor identitare și spirituale românești.

Hramul parohiei este „Aducerea moaștelor Sf. Nicolae la Bari”. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în 1991, iar biserica a fost sfințită în 2017.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud