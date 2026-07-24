Episcopul Veniamin s-a întâlnit cu copiii participanți la Școala de Vară a Parohiei Roșu

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud s-a întâlnit joi cu cei 24 de copii participanți la Școala de Vară „Chipul lui Hristos” organizată de Parohia Roșu din raionul Cahul al Republicii Moldova.

Preasfinția Sa le-a vorbit copiilor despre frumusețea copilăriei și a tinereții trăite în comuniune cu Dumnezeu și în Biserică, subliniind că anii copilăriei reprezintă cea mai potrivită vreme pentru a pune temelia unei vieți zidite pe credință, rugăciune și fapte bune, informează Biroul de Presă al Basarabiei de Sud.

Ierarhul i-a îndemnat să păstreze mereu în suflet dragostea față de Hristos, să fie ascultători de părinți și de dascăli, să participe cu regularitate la Sfânta Liturghie și să nu înceteze niciodată să se roage, deoarece rugăciunea este izvor de putere, pace și binecuvântare.

Pictură și rugăciune

Părintele Episcop a urmărit apoi copiii în timp ce lucrau la pictarea de icoane ale Mântuitorului Iisus Hristos, apreciind răbdarea, atenția și dăruirea lor și sfătuindu-i să se roage în timp ce pictează.

Ierarhul le-a explicat copiilor însemnătatea icoanei în viața Bisericii, amintind că aceasta este numită „Biblia celor neștiutori de carte”, deoarece, prin imaginile sfinte, generații întregi de credincioși au învățat adevărurile credinței, au descoperit dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, precum și virtuțile creștine ale smereniei, jertfei, ascultării și iubirii aproapelui.

La final, Preasfințitul Părinte Veniamin i-a binecuvântat pe copii și i-a felicitat pe părintele paroh Pavel Tudoreanu, organizatorul școlii de vară, și pe pictorul ieșean Vlad Florin Juncu, coordonatorul atelierului de pictură.

Școala de Vară „Chipul lui Hristos” se va încheia duminică, 26 iulie 2026, cu Sfânta Liturghie și ceremonia de premiere a tuturor participanților.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud