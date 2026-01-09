PS Veniamin a fost alături de credincioșii din Cimișlia în a doua zi de Crăciun

Credincioșii din orașul Cimișlia, Republica Moldova, au sărbătorit, joi, Soborul Maicii Domnului, după calendarul nerevizuit, alături de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Mare Muceniță Evdochia” a fost neîncăpătoare pentru credincioșii veniți la Sfânta Liturghie, oficiată de Episcopul Basarabiei de Sud.

În cuvântul său, Preasfinția Sa a vorbit despre evenimentele care au precedat Nașterea Domnului, despre fuga Sfintei Familii în Egipt și despre mânia regelui Irod. Acesta, aflând că magii nu i-au descoperit locul unde se afla Pruncul Hristos, a poruncit uciderea celor 14.000 de prunci nevinovați din Betleem și din împrejurimi.

Maica Domnului, ocrotitoarea românilor

Ierarhul a evidențiat rolul unic și jertfelnic al Maicii Domnului în iconomia mântuirii, arătând că Soborul Născătoarei de Dumnezeu, prăznuit în a doua zi de Crăciun, este expresia recunoștinței Bisericii față de cea care, prin smerenie și ascultare, a devenit vas ales al Întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Maica Domnului este chip al credinței statornice, al ascultării desăvârșite și al dragostei jertfelnice, fiind alături de Fiul ei de la Betleem până la Golgota și devenind astfel Maica întregii omeniri și mijlocitoare fierbinte pentru toți cei care o cheamă cu credință.

Preasfinția Sa a vorbit, de asemenea, despre importanța cinstirii Maicii Domnului ca ocrotitoare a creștinilor și despre evlavia deosebită a credincioșilor din Basarabia și România, spațiu numit Grădina Maicii Domnului.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit daruri copiilor prezenți, în timp ce 30 de combatanți ai războiului de pe Nistru din anul 1992 au primit câte o pereche de încălțăminte de iarnă, din partea Episcopia Basarabiei de Sud.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud

