PS Veniamin la o conferință despre familie în Rep. Moldova: Iubirea poate fi păstrată prin cultivarea virtuților creștine

„Iubirea și unitatea în familie pot fi păstrate și întărite prin cultivarea virtuților creștine, îndeosebi prin smerenie, credință și multă jertfelnicie, unite cu dragostea curată”, a subliniat sâmbătă Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud la conferința intitulată „Familia – Cetate de iubire” din Palanca, Republica Moldova.

Preasfinția Sa a prezidat conferința în cadrul proiectului „Dragostea pentru aproapele: împuternicirea comunității religioase pentru prevenirea violenței în familie, în comunitățile rurale”.

Evenimentul a reunit clerici, reprezentanți ai instituțiilor locale și numeroși credincioși, fiind organizat cu sprijinul Misiunii Sociale Diaconia, al UN Women și al Agenției Națiunilor Unite pentru populație şi dezvoltare (UNFPA) în Republica Moldova.

Preasfinția Sa a evidențiat rolul fundamental al familiei în viața omului: „Familia reprezintă temelia rânduită de Dumnezeu pentru viața omului, spațiul în care persoana umană învață, încă din pruncie, sensul iubirii, al jertfei și al comuniunii”.

„Familia a fost întemeiată de Dumnezeu în Rai, ca binecuvântare și chemare la comuniune a omului cu Dumnezeu”, a subliniat Episcopul Veniamin.

Viața de familie în Biserică

Ierarhul a precizat că autenticitatea vieții de familie se împlinește în cadrul Bisericii: „Există o singură familie binecuvântată de Dumnezeu în chip deplin, și anume aceea pe care Biserica o întemeiază și o sfințește în cadrul Tainei Sfintei Cununii”.

În continuare, Episcopul Basarabiei de Sud a vorbit despre necesitatea unei vieți duhovnicești autentice în familie.

„Temelia unei familii puternice și statornice este viața în Hristos”, subliniind că prin rugăciune, participare la viața liturgică și împlinirea poruncilor, familia devine Biserică vie, loc al comuniunii și al creșterii duhovnicești.

Acțiune social-filantropică

La eveniment au susținut intervenții și invitați speciali, între care părintele Nicolae Dorneanu din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, Igor Belei, directorul Misiunii Sociale Diaconia, și părintele Vadim Dimitrenco, protopop de Ștefan Vodă.

Programul s-a încheiat cu un moment cultural-misionar susținut de ansamblurile folclorice „Țărăncuțele” și „Tudorenii”, care au pus în valoare tradițiile locale.

Evenimentul de la Palanca face parte din seria acțiunilor social-filantropice organizate în Republica Moldova, menite să sprijine persoanele vulnerabile și să consolideze comunitățile locale prin promovarea valorilor creștine.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud