Botezul Domnului ne duce la înnoirea întregii existențe, a spus PS Veniamin

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a subliniat luni, la sărbătoarea Botezului Domnului, potrivit calendarului nerevizuit, că această mare prăznuire „ne duce la sfințirea omului și la înnoirea întregii existențe prin jertfa lui Hristos”.

Episcopul Basarabiei de Sud a slujit la Mănăstirea „Sfânta Treime” din localitatea Roșu, raionul Cahul, împreună cu un sobor de preoți de pe ambele maluri ale Prutului.

Botezul Domnului

Preasfinția Sa a tâlcuit semnificația teologică a Botezului Domnului, arătând că acest praznic descoperă lucrarea Sfintei Treimi și chemarea omului la sfințire: „La această sărbătoare, Cuvântul lui Dumnezeu, întrupat din Fecioara Maria, vine spre Iordan pentru a fi botezat de către Ioan. El, Care nu avea păcat și Care S-a întrupat pentru ca pe om să-l mântuiască, vine ca să împlinească toată rânduiala”.

Episcopul Basarabiei de Sud a amintit momentul coborârii Duhului Sfânt și glasul Tatălui din cer, subliniind că aceste evenimente se actualizează în viața Bisericii.

Totodată, Episcopul Veniamin a arătat legătura dintre Botezul Domnului și viața sacramentală a Bisericii: „Botezul Domnului ne cheamă pe toți să facem lucrător harul Botezului, să îl înnoim de fiecare dată prin Sfintele Taine și prin stropirea cu apa sfințită”.

Rolul Aghesmei Mari

Preasfinția Sa a îndemnat credincioșii să-și sfințească viața prin toate mijloacele harice ale Bisericii, pentru păstrarea sănătății trupești și sufletești, arătând că prin împărtășirea cu harul Duhului Sfânt, Domnul Hristos lucrează mântuirea noastră din interiorul ființei umane.

Preasfințitul Părinte Veniamin a explicat credincioșilor modul de folosire a Aghesmei Mari în perioada celor opt zile de după Praznic, arătând că aceasta poate fi luată pe nemâncate, ca pe o binecuvântare și întărire duhovnicească, și trebuie păstrată într-un loc curat și cuviincios din casă.

Ierarhul a evidențiat importanța Aghesmei Mari ca izvor de sfințire și ajutor în momentele de încercare, boală sau primejdie, subliniind că apa sfințită este folosită cu credință și rugăciune, ca semn al prezenței lucrătoare a harului lui Dumnezeu în viața creștinilor.

Sfințirea cea Mare a apei

La final a fost săvârșită Sfințirea cea Mare a apei, iar credincioșii au fost binecuvântați prin stropire cu Agheasmă Mare.

Conform unei tradiții păstrate în Basarabia, unii dintre credincioșii mai curajoși au intrat în apa lacului din apropierea mănăstirii pentru a recupera crucea aruncată de Episcopul Veniamin, fiind răsplătiți cu icoane, calendare bisericești pentru anul 2026 și cărți de rugăciune.

Foto credit: ziuadeazi.md