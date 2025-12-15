PS Veniamin a slujit în biserica din București unde a fost hirotonit ierodiacon

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a slujit duminică la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Bumbăcari din București. În acest sfânt lăcaș a fost hirotonit ierodiacon în anul 2008.

Preasfinția Sa a tâlcuit Pilda celor chemați la cină din Evanghelia Duminicii a 28-a după Rusalii, subliniind atât dimensiunea ei istorică, cât și caracterul eshatologic.

Preasfinția Sa a arătat că masa pregătită de stăpân nu rămâne goală atunci când cei invitați refuză, punând pe primul loc interesele lor omenești – ogorul, perechile de boi sau viața de familie –, ci este deschisă celor care, deși nu erau inițial chemați, răspund cu inimă smerită. În acest sens, a explicat că refuzul celor dintâi a făcut loc celor săraci, marginalizați și neamurilor, chemate la comuniunea cu Hristos.

Episcopul Veniamin i-a îndemnat pe credincioși să nu piardă bucuria comuniunii cu Dumnezeu din cauza priorităților egoiste și să răspundă chemării Domnului prin participarea la Cina euharistică și prin sfințirea vieții.

În contextul Postului Nașterii Domnului, Episcopul Basarabiei de Sud a subliniat importanța generozității, a atenției față de aproapele și a renunțării la tot ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu, arătând că nu bogăția sau sărăcia ne definesc, ci modul în care le folosim.

Continuarea lucrării înaintașilor

Preasfinția Sa a mulțumit pentru invitație și a exprimat bucuria revenirii, în Anul Centenarului, în biserica pictată de Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim.

De asemenea, l-a felicitat pe părintele paroh pentru activitatea pastorală și pentru continuarea lucrării înaintașilor, adresând credincioșilor invitația de a vizita Basarabia. Părintele paroh Ioan Chiriac a mulțumit, la rândul său, ierarhului pentru bucuria și binecuvântarea aduse comunității parohiale.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud