PS Varlaam Ploieșteanul serbează Adormirea Maicii Domnului în Sf. Munte Athos, alături de monahii și pelerinii români

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, se află într-un pelerinaj în Sfântul Munte Athos, unde celebrează Adormirea Maicii Domnului conform calendarului nerevizuit, alături de monahii români athoniți.

Ierarhul a ajuns ieri în Sfântul Munte, unde a făcut mai întâi un popas la chilia românească „Sfântul Ipatie” de pe teritoriul Mănăstirii Vatoped, condusă de Ieroschimonahul Ignatie Bozianu, ucenic al Cuviosului Dionisie Ignat de la Colciu.

Obștea chiliei a oficiat un Polihroniu, în prezența pelerinilor aflați zilele acestea la chilie.

Aprecieri pentru monahismul românesc athonit

„Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a fericit să revenim la această chilie atât de dragă nouă, pentru că multe amintiri foarte frumoase, de mare intensitate duhovnicească, ne leagă de momentele pe care le-am petrecut aici la rugăciune”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Ierarhul a subliniat dragostea și bucuria pe care o transmite întreaga obște.

„De aceea am dorit din toată inima ca, în drumul nostru spre Prodromu, să poposim din nou aici, pentru că realmente ne-a fost dor să vă revedem și ne bucurăm că găsim obștea împreună cu tinerii teologi care iată că dobândesc o experiență deosebită, care în altă parte nu le este accesibilă”, a continuat Preasfinția Sa.

Părintele episcop vicar patriarhal a transmis binecuvântarea Preafericitului Părintele Patriarh Daniel.

„Să știți că părintele patriarh se interesează și se bucură de cuvintele frumoase pe care cei care vin la București, egumeni greci de aici, din Sf. Munte, le au la adresa chiliei și a celorlalte schituri și chilii românești de aici și este o bucurie pentru noi că avem monahi de cea mai aleasă ținută duhovnicească.”

Umanitatea, încredințată grijii Maicii Domnului

La Schitul Românesc Prodromu, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat slujba Privegherii și Liturghiei de noapte în cinstea Adormirii Maicii Domnului.

Maica Domnului intervine în viața tuturor creștinilor care îi cer ajutorul și mai ales în viața de familie, a spus ierarhul la final.

„Maica Domnului este ocrotitoarea noastră, pentru că această calitate i-a încredințat-o Mântuitorul Iisus Hristos pe Cruce, când i-a spus: Mamă, iată fiul tău”, a adăugat Preasfinția Sa. „Prin aceste cuvinte, spun Sfinții Părinți, Mântuitorul Iisus Hristos a încredințat întreaga umanitate, Biserica creștină, purtării de grijă a Maicii Domnului.”

Episcopul vicar patriarhal a mai amintit că Maica Domnului ne-a lăsat un singur îndemn, tot la nunta din Cana Galileei: Faceți tot ce vă va spune.

„Maica pământească a Fiului lui Dumnezeu ne cere să facem tot ceea ce ne spune Fiul ei. Ceea ce ne-a spus Fiul ei găsim în Sfintele Evanghelii. Același lucru, același îndemn ni-l dă și Părintele ceresc al Mântuitorului Iisus Hristos când, în momentul Schimbării la față, spune: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Pe acesta să-L ascultați.”

„Este îndatorirea noastră de căpetenie: a asculta și a primi cuvântul Domnului”, la fel cum a făcut Maria, sora lui Lazăr și a Martei, care s-a așezat la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui.

Venirea în Sf. Munte presupune înălțare interioară

Ierarhul a pus în legătură ascultarea cuvintelor Domnului cu pelerinajul duhovnicesc.

„Un pelerinaj la așezămintele monahale unde s-au nevoit atât de mulți cuvioși și sfinți aici, în Muntele Athos, nu este o simplă călătorie, ci un moment care trebuie să determine o schimbare în viața noastră, neuitând că un singur lucru trebuie din toate cele pentru care ne ostenim ca și Marta: ascultarea cuvintelor Domnului și împlinirea lui”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Deci acest pelerinaj pe care ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu să-l facem să fie momentul unei hotărâri, unei înălțări duhovnicești. Venirea în Sf. Munte presupune nu doar urcarea la o altitudine mai mare, ci și înălțarea noastră interioară, în sufletul nostru, în conștiința noastră, către Dumnezeu.”

Ierarhul a mulțumit Părintelui Stareț Atanasie și monahilor din obște pentru ospitalitate, „pentru această jertfă pe care au adăugat-o la jertfa de fiecare zi și de fiecare noapte”.

„Așa cum știți, timpul de rugăciune cu precădere aici, în Muntele Athos, este noaptea, iar peste zi, după cum ați văzut, sunt o mulțime de lucrări aici, un șantier foarte mare, prin care, iată, se transformă acest schit românesc întru mare cinste, un semn al unității noastre naționale și ortodoxe”, a adăugat Preasfinția Sa.

Schitul Românesc Prodromu funcționează pe teritoriul Mănăstirii Marea Lavră și este situat la capătul estic al peninsulei Athos, numit Vigla, într-un ținut pustiu, pietros și bătut de furtuni. Din aceste motive, este pus sub ocrotirea Sfântului Ioan Botezătorul (Prodromu în limba greacă).

Sursa foto: Răzvan Clipici