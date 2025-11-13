Prietenia cu Dumnezeu nu înșală niciodată: PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit bisericuța de la Grădina Snagov

„Fiecare dintre noi, chiar și atunci când o ducem bine și avem tot ce ne trebuie, trebuie să păstrăm o strânsă legătură cu Dumnezeu, pentru că singura prietenie din lumea aceasta care transcende limitele ei este prietenia cu Dumnezeu, după cum această prietenie este singura care nu ne înșală niciodată”, a spus joi Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Ierarhul a sfințit bisericuța de lemn în stil maramureșean construită în incinta complexul turistic și de recreere Grădina Snagov (fosta Grădină Vlahiia) din Snagov, județul Ilfov. Sfântul lăcaș a fost construit de Cristian Dumitrescu, fostul proprietar, și reabilitată și înfrumusețată de actualul proprietar, Adrian Alexandrin Polec.

„Într-un astfel de așezământ, sigur că oamenii vin de obicei ca să sărbătorească anumite evenimente – căsătorii, botezul copiilor, zilele aniversare și așa mai departe”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Or, iarăși, tradiția Bisericii noastre spune că, atunci când sărbătorim ceva, primul nostru gând trebuie să se îndrepte către Dumnezeu, Căruia să-I mulțumim pentru darul vieții, pentru celelalte binecuvântări pe care le primim de-a lungul vieții și un loc mai potrivit ca acesta, ca această biserică, nu există.”

Icoane odihnitoare de suflet

Ierarhul a apreciat valoarea arhitecturală și artistică a bisericii și a colecției de icoane din interiorul ei.

„Această biserică păstrează o bogată colecție de icoane care sunt din secolul XIX, unele poate chiar din secolul al XVIII-lea și lucrul acesta oferă celor care beneficiază de celelalte servicii în acest complex și un moment de întâlnire cu arta noastră tradițională”, a spus Părintele Episcop vicar patriarhal.

„Deși par naive pentru ochiul critic al privitorului modern, ele poartă gingășia și poartă echilibrul sufletesc al celor din generațiile trecute care le-au realizat și care exprimă prin frumusețea culorilor a chipurilor, frumusețea lor interioară, care și-au dorit să ne-o lase nouă moștenire și iată că o astfel de moștenire se vede și în această biserică”, a spus Preasfinția Sa.

După ce a binecuvântat cu apă sfințită biserica, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat Sfânta Liturghie, vorbind în cuvântul de învățătură despre viața și activitatea Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, pomenit joi.

Distincție pentru noul ctitor

„Perioada păstoririi sale a însemnat o înnoire duhovnicească extraordinară a Bisericii. A reformat moravurile, modul de viețuire, trăind ca un adevărat ascet, toate bunurile personale și bunurile bisericești punându-le la temelia unei lucrări sociale și filantropice care i-au adus numele de Ambasadorul Săracilor”, a spus părintele episcop vicar patriarhal.

La final, ierarhul i-a înmânat noului proprietar al complexului turistic, Adrian Alexandrin Polec, care a donat Bisericii Ortodoxe Române lăcașul de cult, Ordinul „Credință și comuniune” acordat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Îi felicităm din toată inima pe domnul Adrian Alexandrin Polec și pe cei din familia sa pentru această sărbătoare de astăzi și pentru modul în care au împodobit acest lăcaș, făcându-l cu adevărat un loc prielnic întâlnirii noastre cu Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Despre bisericuță

Anul trecut, lăcașul de cult din Grădina Snagov a fost restaurat: au fost reparate acoperișul și instalația electrică și au fost amenajate treptele de acces spre biserică.

Biserica deține un set de Sfinte Vase, o Evanghelie, un Antimis din secolul al XIX-lea, nesemnat, așezat într-o ramă pe Sf. Masă (care este confecționată din lemn), o cristelniță și o colecție de icoane așezate pe pereții din naos și pronaos.

Bisericuța a fost pusă sub ocrotirea Sfinților Adrian și Natalia, ocrotitorii familiei creștine.

Foto credit: Adrian Puzderica Photographer