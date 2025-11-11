PS Varlaam Ploieșteanul: Să ne rugăm Sfântului Mina să ne ajute să redobândim credința pe care am pierdut-o sau a devenit slabă

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a îndemnat, marți, să ne rugăm Sfântului Mucenic Mina pentru redobândirea credinței pierdute sau slăbite, în contextul sărbătorii sfântului cunoscut pentru ajutorul acordat credincioșilor care se roagă pentru regăsirea obiectelor pierdute.

„În primul rând, să ne rugăm Sfântului Mare Mucenic Mina să ne ajute să redobândim credința pe care am pierdut-o sau a devenit slabă, să redescoperim virtuțile care ne-au împodobit sufletul în copilărie când nevinovați fiind, veneam la Biserică aduși de părinți sau de bunici pentru a ne împărtăși, iar timpul petrecut în biserică era o bucurie și erau momente de pregustare ale Raiului”, a spus PS Varlaam Ploieșteanul, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”-Vergu, Paraclis Patriarhal.

„Să cerem ajutorul ca să devenim milostivi cum am fost în copilărie când simțeam o dragoste față de tot ceea ce ne înconjoară, univers care s-a tot îngustat cu fiecare zi trecută a vieții noastre și adeseori constatăm că am devenit persoane singure, fără empatie, fără dragoste, fără milă față de cei care se află în jurul nostru”.

„Să aflăm prin mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Mina credința cea adevărată în toate învățăturile ei, într-o perioadă în care am slăbit rigoarea credinței și am început să împărtășim și idei din alte credințe religioase care nu sunt ale noastre și nu sunt încredințate nouă de către însuși Dumnezeu”, a continuat ierarhul.

Să ne rugăm pentru a redobândi doar ce este al nostru

Deși și lucrurile materiale sunt folositoare, temporar, până la urmă ne vom despărți de acestea, a explicat PS Varlaam Ploieșteanul. Este mult mai important să recăpătăm ceea ce nu se va lua niciodată de la noi.

„Să ne rugăm Sfântului Mina ca să redobândim doar ceea ce este al nostru, că avem și noi rugăciune și meditație în rugăciunea neîncetată a inimii, avem și noi practici ascetice în posturile de peste an și în cele din miercuri și vineri și așa mai departe”.

„De aceea să rămânem cinstitori ai Sfântului Mina și să-i cerem ceea ce este de folos cu adevărat vieții noastre și bunurile care nu se vor lua de la noi niciodată, adică virtuțile și faptele de milostenie”, a precizat Preasfinția Sa.

Episcopul-vicar patriarhal a remarcat că Sfântul Mare Mucenic Mina s-a născut într-o țară păgână, considerată a fi „a demonilor” și totuși Dumnezeu a avut un alt plan acest tărâm.

„Egiptul era socotit a fi un fel de țară a demonilor, fiindcă aici erau înălțate o mulțime de temple și erau venerate o mulțime de zeități. Mai târziu, Părinții Bisericii au zis că această lucrare demonică din Egipt s-a manifestat și prin apariția unor tulburări, a unor erezii și schisme din viața Bisericii. Însă Dumnezeu a avut o pronie deosebită cu această țară atât de politeistă”, a menționat ierarhul.

Un soldat al lui Hristos

În acest context vitreg, Sfântul Mucenic Mina a devenit soldat roman și l-a mărturisit pe Hristos, primind cununa muceniciei.

„A început să facă lucrul acesta și a fost arestat de soldați din armata imperiului și adus înaintea guvernatorului Alexandriei, Pyrrhus, care a încercat să îl determine să renunțe la credința lui creștină și, văzând refuzul categoric din partea Sfântului Mina, a ordonat torturarea lui”.

„Întrucât nu a renunțat la credință nici în timpul chinurilor suferite, a ordonat decapitarea lui. Păgânii au luat trupul Sfântului Mina și l-au aruncat într-un foc pe care l-au întreținut trei zile și trei nopți, însă trupul său a rămas nears”, a arătat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

