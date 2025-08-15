PS Varlaam Ploieșteanul explică de ce Biserica nu desparte niciodată pe Hristos Fiul de Maica Sa

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a explicat vineri care este partea cea bună pe care a ales-o Maria și care nu se va lua de la ea și de ce sunt importante cuvintele unei femei simple din popor care o laudă în adunare pe Maica Domnului.

„Care era partea cea bună pe care a ales-o Maria și care nu se va lua de la ea ? Era ascultarea cu atenție a cuvintelor Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care, într-o altă împrejurare, a spus: Cel ce ascultă cuvintele Mele și crede în Cel Ce m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață”, a explicat Preasfinția Sa.

„Ascultarea cuvintelor Domnului și credința în Dumnezeu, care l-a trimis în lume pe Iisus Hristos ca să ne descopere aceste cuvinte, aceste taine ale Împărăției Cerurilor, aduce după Sine viața veșnică și mutarea noastră la viața veșnică. Aceasta este partea cea bună, care nu se va lua de la ea nici în lumea aceasta, nici după mutarea sufletului la cele cerești.”

Despre femeia care o fericește pe Maica Domnului

În mulțimea care asculta învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos se afla o femeie, despre care scrie Sf. Ev. Luca.

„Această femeie asculta cuvintele înaripate ale Mântuitorului Iisus Hristos, Care El Însuși spune despre cuvintele Sale: Cuvintele mele sunt duh și viață. Și, cucerită de frumusețea acestor cuvinte, care transmiteau tainele Împărăției Cerurilor, această femeie nu se gândește la Cel Care le-a rostit, ci la Mama Lui, care L-a purtat în pântece”, a remarcat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„De aici învățăm că, de la bun început, Biserica, prin mărturia acestei femei care s-au umplut de credința în cuvintele rostite de Hristos, nu poate despărți Persoana lui Hristos de persoana Sfintei Sale Maici, și, în momentul Adormirii Maicii Domnului ca om, ne arată această unire de nezdruncinat dintre mamă și Fiu.”

Biserica nu desparte pe Hristos Fiul de Maica Sa

Mântuitorul Hristos, recunoscător și ascultător față de Maica Sa, nu poate îngădui ca trupul ei să vadă stricăciunea ca ceilalți oameni, ci îl strămută de pe pământ la cer, de la moarte la adevărata viață din Împărăția Cerurilor, a adăugat părintele episcop vicar patriarhal.

„De aceea și Biserica nu desparte niciodată pe Hristos Fiul de Maica Sa, Sfânta Fecioară Maria.”

„Noi putem deveni, prin ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, gazde ale Preasfintei Treimi”, a continuat Preasfinția Sa.

Spre finalul cuvântului său, ierarhul a amintit că, atunci când cineva intră în casa în care predica Iisus, și îi spune: Iată, mama ta și verișorii tăi caută să te vadă, Mântuitorul spune: Cel care ascultă cuvântul Meu, acela îmi este și frate, și soră, și mamă.

„Iată că noi ne înrudim cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ascultând și împlinind în viața noastră cuvintele Lui, care sunt duh și viață”, a adăugat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Femeia aceasta care își mărturisește admirația și cinstirea față de Maica lui Hristos nu face altceva decât să se adauge multor mărturii prin care Sfânta Scriptură ne arată că Maica Domnului a fost cinstită de îngeri.”

Să urmăm pilda celor care o cinstesc pe Maica Domnului

Această femeie anonimă din Evanghelia de astăzi reprezintă Poporul Ales și „mărturisește, în numele celor care au crezut în Domnul din acest popor, că fericită este Maica Domnului, care L-a purtat în pântece și L-a hrănit la Sânul ei”, a adăugat episcopul vicar patriarhal.

„Acest lucru trebuie să-l facem și noi, iubiți credincioși, neuitând că Maica Domnului este fierbinte mijlocitoare pentru întreaga lume la tronul Fiului său, la tronul Preasfintei Treimi”, a încheiat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a slujit vineri, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la Catedrala Patriarhală.

