PS Varlaam Ploieșteanul despre paternitatea spirituală și jugul arhieriei: Videointerviu la „O Chilie Athonită”

Blogul O Chilie Athonită a publicat un dialog video între Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și Părintele Teologos de la Chilia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” a Schitului Lacu din Sf. Munte Athos.

Cei doi au vorbit despre vocația paternității spirituale și trupești, despre responsabilitatea ierarhilor și problemele lumii de azi.

„Calitatea de părinte și importanța acestuia se vede din cuvintele Sfântului Apostol Pavel”, a declarat ierarhul, citând din Epistola I către Corinteni: „V-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos”.

„Noi îl socotim pe Sfântul Apostol Andrei părintele spiritual al poporului român, pentru că el ne-a născut prin Evanghelie pentru Împărăția Cerurilor, pentru Hristos”, a spus episcopul vicar patriarhal.

„La noi, în Biserica Ortodoxă Română, termenul acesta de «părinte» este foarte tradițional și în toate epocile a fost folosit cu acest înțeles profund de părinte care se îngrijește de creșterea duhovnicească a fiilor duhovnicești și de mântuirea lor.”

„Părintele Patriarh Daniel a impus ca, în toate documentele emise de eparhii, de Patriarhia Română, fiecărui ierarh, indiferent de responsabilitatea pe care o poartă în Biserică, numele să-i fie precedat de cel de «părinte»: Părinte Episcop, Părinte Mitropolit, Părinte Patriarh și așa mai departe”, a precizat ierarhul.

„Și cu atât mai mult, într-o perioadă în care această paternitate – și trupească și spirituală – suferă foarte mult, a sublinia în relația noastră cu poporul credincios, că suntem o familie duhovnicească, o familie a lui Hristos, în care unii sunt părinți cu îndatoriri care decurg din această demnitate nobilă și fii. Există o intimă relație care trebuie cultivată și sporită de la o zi la alta.”

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a mai vorbit despre modelul de paternitate oferit de Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. „Credința lui adâncă creștină ortodoxă, dar și îndatorirea de părinte, de Vodă al acestui popor, l-au făcut să reziste oricărei tentații de supraviețuire, instinctului conservării”, a spus Preasfinția Sa. „Este un părinte fondator prin jertfa pe care o face împreună cu fiii săi.”

Există o criză a paternității și filiației în lumea actuală, a mai explicat ierarhul.

„Am văzut acum în România criza bătrânilor abandonați de către propriii copii în cămine în care aceștia trăiau în condiții greu de descris. Sau vedem copii care sunt abandonați încă de la naștere în maternități sau pe parcursul copilăriei, când au cea mai mare nevoie de dragostea și ocrotirea părintească.”

„Deci suferința vine din ambele părți: părinții incapabili să transmită copiilor căldura părintească și copiii care nu au reușit să învețe cât de importantă este recunoștința și grija arătată față de cei care au avut o grijă excepțională, uneori în vremuri grele, privind creșterea noii generații”, a subliniat Preasfinția Sa.

Episcopul Vicar Patriarhal a anunțat că, în acest context, „au fost verificate și instituțiile Bisericii de îngrijire a persoanelor vârstnice și rezultatele sunt foarte încurajatoare pentru munca Bisericii”.

„Nu că am avea condiții materiale excepționale, dar prezența unui personal care are empatie, care are grijă, dragoste pentru a face ceva pentru o persoană străină.”

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a vorbit, la rugămintea Părintelui Teologos, gazda acestui dialog, și despre „jugul” arhieriei.

„Întotdeauna a fost un jug plăcut, pentru că este jugul lui Hristos. Ce este mai frumos decât să devenim în viața noastră uneltele prin care Hristos lucrează în lume până la sfârșitul acesteia?” a spus ierarhul.

„În epoca noastră se pare că această greutate a engolpionului crește foarte mult întrucât trăim într-o lume din ce în ce mai dezorientată, confruntată cu mari probleme cu care nici eu în tinerețe nu m-am confruntat: problema războiului, a epidemiilor, a morților subite, a fricilor de tot felul, a amenințărilor cu noi crize pandemice, cu criza foametei, a apei, a mediului și așa mai departe.”

„Avem nevoie în această purtare a greutății engolpionului de fidelitatea preoților și monahilor, de încurajarea creștinilor prin rugăciune, pentru că și noi, episcopii, suntem oameni, ne confruntăm și cunoaștem aceleași frici ca și ceilalți oameni”, a continuat Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a aflat în Sfântul Munte la finele lunii iulie, ca delegat al Părintelui Patriarh Daniel, cu prilejul oferirii unui fragment din moaștele Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu Chiliei „Buna Vestire” de la Schitul Lacu.

Foto credit: Youtube / O Chilie Athonită (captură ecran)

